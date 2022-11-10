媒體人曝蔣萬安辭立委最佳時機　嘆「與徐巧芯搶新聞聲量很可惜」

▲蔣萬安。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日赴北投自強市場掃街時，正式宣佈請辭立委。對此，媒體人黃揚明表示，台北市議員徐巧芯昨晚才讓綠營側翼大翻車，但蔣萬安今天卻立馬辭立委，不僅讓藍營內部爭搶新聞議題與聲量，也讓立委許淑華、林為洲等人尷尬。他直言，「雖然蔣萬安團隊這波操作不得分也失分，但用這樣的方式公布不是很可惜嗎？我給不及格。」

蔣萬安10日前往北投自強市場掃街拜會時被媒體問及「辭立委」一事，蔣萬安回應，請辭立委是一個決心態度的展現，「我要展現決心，台北市已經停滯八年，世界變化之快，我要展現破斧沉舟決心，台北沒有辦法等下去，我在此宣佈正式宣佈請辭立委，為台北打拼。」

對此，黃揚明今日分析其選戰策略指出，過去帶職參選的候選人，選前宣布辭職多採取正式記者會，或大型造勢致詞宣布模式，例如2014年林佳龍、魏明谷兩人一起召開記者會宣布辭職；2018年張麗善、盧秀燕也是採召開記者會的模式；陳其邁則原訂開記者會宣布，卻在前一晚的造勢晚會搶先宣布；姚文智則是在造勢晚會上宣布。

「蔣萬安在媒體堵訪上宣布辭立委應該是首例」，黃揚明推測，蔣團隊可能企圖讓「台北市長封關民調」能增加變數，看能否再衝高支持者熱情，所以才選擇現在公佈。但他認為，對民調領先者而言，若要辭立委展現破釜沉舟氣勢，就應選在封關民調都領先後、選前10天公布，因為在這個時機點辭職就不會受到其他民調干擾。

黃揚明說，徐巧芯昨晚才讓綠營側翼大翻車，今天上午蔣萬安就立馬宣布請辭立委，這反倒讓藍營內部爭搶新聞議題與聲量。他批評，蔣萬安團隊的決策應變模式很有問題，懂得議題操作的都知道要讓子彈飛一會，如果讓綠營側翼翻車的議題燒個兩天，蔣萬安再宣布請辭，議題宣傳效益才能極大化。

黃揚明強調，蔣萬安團隊應該確認國民黨步調是否一致，或是等其他人都表態有無意願請辭後再說，不要讓許淑華、林為洲等人尷尬。他直言，「蔣萬安團隊這波操作，不會得分也失分，但用這樣的方式公布不是很可惜嗎？我給不及格。」