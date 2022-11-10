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無良公關「標7粉專」糗了！跳針1句話...網友酸爆：最快翻車側翼

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書） 

▲徐巧芯提告。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚發文標記蔣萬安、徐巧芯，直呼「要澄清嗎？」而附圖就影射國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中。事後徐巧芯、洪孟楷都到警局報案，「無良公關公司」也緊急發文道歉。不過，粉專仍被大批網友灌爆，還有PTT鄉民發文直呼，「什麼是『我請你澄清你可以澄清啊』」。

「無良公關公司」昨日發文貼出「網軍建置計畫企劃書」，標記蔣萬安、徐巧芯直呼「要澄清嗎？」事後徐巧芯提告，粉專便貼出「資料來源」，表示該份資料是轉貼自「2022年地方選舉拒投國民黨」的臉書社團，他把截圖貼出來，請「警察叔叔可以一併看看，我有沒有惡意？」並強調他是要「請徐巧芯澄清」。

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「無良公關公司」接著也發文道歉，「很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是『請徐巧芯要澄清嗎？』一模一樣的這句話依然寫在這裡」，如果台派粉專受到波及，可以與他聯繫，需要證人的話，他也願意出席，他將不再回覆留言、訊息，也不會再發文，「只求為台灣好的人真正團結」。對此，徐巧芯則貼出劉寶傑的哏圖「我最喜歡血流成河了」回應，「現在哭哭來不及了啦！」

值得一提的是，在最一開始的那篇貼文底下，「無良公關公司」還在留言處Tag不少粉專，包含「土星六號隻狼」、「城西有顆地圖炮 ​」、「孟買春秋」、「柯粉的超譯天地」、「百柯全書」、「細菌先生」、「腦開 Open Brain」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

▲「無良公關公司」標記多個粉專。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

不過，多數粉專都未回應該則貼文，「細菌先生」則表示「巧芯該不會又說抹黑了吧？」徐巧芯也馬上在底下回覆，「就是抹黑，你分享我也會告你！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

▲徐巧芯標記細菌先生說，「就是抹黑！」（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

如今粉專被灌爆，大票網友留言狠酸，「好好笑，自己中箭，還想拉同夥陪葬？成熟點好嗎」、「人緣太差了吧，沒人要理你，不要拖別人下水欸」、「不用一直求救」、「沒人理你好可憐」、「無良正在求救中」、「少來了啦，你第一時間標記所有側翼粉專，不就是想快速擴散這則假訊息」、「沒人會理你了，不用說成一副兄弟相挺的樣子」。

也有鄉民在PTT的Gossiping板上，以「什麼是『我請你澄清你可以澄清啊』」為題發文，直呼為什麼可以先貼人標籤，等被抓包才一副「我只是懷疑」、「誰叫你不澄清」的口氣？

▲徐巧芯指控綠營側翼造假抹黑。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯直喊「綠營側翼造假抹黑」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

對此，不少網友也表示，「我潑你一身屎，你可以洗乾淨證明自己是香香美少女啊」、「我說你有罪，你要證明自己沒罪」、「我沒造謠、我只是質疑」、「被抹黑的人要自證清白的邏輯」、「在人家身上抹屎然後叫人自己洗乾淨」、「我騙你，你可以不要上當啊」、「史上最快翻車側翼」、「才一小時就大翻轉」、「怎麼自己先澄清了呢」、「原來要澄清的是自己」。

另也有網友酸，「每次聽到在分化團結的人說大家要團結，好想吐」、「看到台灣人團結就笑死，你點名一堆，結果沒人要跟你團」、「可是沒人想跟你團結啊，只想看你上法庭」。

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