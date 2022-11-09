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發酒瘋！南投男持鋁棒狂毆還問「死了沒」　無辜工人被打到失明

▲桃園市黃姓女子不滿老公對她不夠好，去年6月間竟找江姓前男友夥同蔡姓、姓男子與謝姓少年持球棒、鐵棒等凶器埋伏停車場江李姓男子痛毆險死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子喝醉失控，持球棒將無辜工人打到失明、肋骨骨折。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／南投報導

一名王姓男子與友人在台中聚會喝酒後，被朋友開車載回南投某間超商前，王男在喝醉的狀態下，看見2名工人正在清洗招牌，竟拿出車內的鋁棒狂毆其中1名李姓工人，邊打邊冷血問「死了沒」，連趕到現場的警員也被毆傷。南投地院依殺人未遂罪判處7年，恐嚇危害安全、毀損、妨害公務等罪名合併執行7月，得易科罰金。

判決指出，王男去年12月23日晚間在台中市與友人聚會喝酒，結束後朋友協助開王男的轎車載送王男，卻沒把他送回家，而是將車停在某家超商前就離去。

24日凌晨2時許，王醒來發現有2名工人正在清洗招牌，竟從車上拿出鋁棒，先問李姓工人「是不是你」，接著開始朝他頭部猛力重擊，直到李男一動也不動才停手。

另名游姓工人見狀，立刻喝止王，王氣得拿鋁棒追逐，游男便跑進超商躲起來，王氣得狂敲超商樑柱，之後還將氣出在停在外面的大貨車，導致板金凹陷、擋風玻璃、駕駛座車窗、副駕駛座車窗及後照鏡破裂而不堪使用。

後來王再度返回李倒地之處，繼續拿鋁棒狂敲李，過程中還冷血問「死了沒有，如果死了就算了」，致使李的右眼球破裂、氣胸、多處骨折等，警員獲報到場後，王繼續辱罵三字經，雙方發生衝突，致1名警員手、膝蓋受傷，最後遭依法逮捕上銬。

倒地的李姓工人緊急送醫後雖幸運撿回一命，不過右眼視力失去光感，合併視神經萎縮及黃斑部裂孔，等於失明。

審理時，王辯稱自己沒有想要拿鋁棒打死人的意思，頂多只有重傷害的犯意；辯護律師表示，當時王車上還有開山刀，如果真的想殺害對方，以開山刀就可以達成目的，既然王僅拿鋁棒毆打，難認有殺害之意。

法官認為，王持鋁棒毆打李結束後，非單純置之不理，反而主動向李說「死了沒有，如果死了就算了」，若主觀上真無殺人之意，怎可能對倒在地上生死未卜的人，說出如此不在乎其存活與否，就算死亡亦不以為意的言詞？因此一審依殺人未遂罪判處7年，恐嚇、毀損、妨害公務分別判處3、4月，3罪合併執行7月，得易科罰金。

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