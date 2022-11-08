荒唐男缺錢竟「綁架自己」　騙女友付5萬贖金被抓包...這下慘了

記者許權毅、高堂堯／南投報導

南投一名38歲楊男7日開車出門後失聯，林姓女友卻接到一通勒贖電話「男友在我手上，準備5萬元才放人」林女一聽嚇壞趕緊報警，警方並陪她前往交付贖金地點，不料抵達後只見楊男一人，一問才知根本沒有綁架案，而是楊男缺錢花用，異想天開竟把歪腦筋動到女友身上，自導自演綁架案，警方調查後依詐欺罪將楊送辦。

▲南投楊姓男子自導自演遭綁架，騙女友5萬贖金，被警方移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）



家住南投埔里的38歲楊姓男子，疑似缺錢花用，在7日中午開車出門後，籌畫一場「綁架大戲」，先打電話給女友林女，謊稱「妳男朋友在我手上，準備5萬元，才要放人」並說「下午17時30分，會再跟妳聯絡，約定地點交錢。」林女聽聞後不敢大意，趕緊向警方報案。

▲▼楊男還模仿起綁架案常見的「更換交付贖金地點」，最後仍露餡被逮捕，被依詐欺罪送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）



直到17時許，楊果真打電話來，並且告知林女交付贖金地點，期間還多次變更地點，直到19時才確定約在西寧路停車場見面交付贖金。員警陪同林女前去，發現現場只有楊男的車輛，沒有看到「綁匪」，且僅有楊男一人，被員警詢問時，楊男還堅稱是被人押走，最後才坦承「缺錢花用自導自演綁架案」，全案訊後將楊男依照詐欺罪嫌送辦。