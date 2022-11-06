一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

記者高堂堯／南投報導

三連霸縣議員之子驚涉組織暴力刑案：外號「閻王」、南投縣議員于秀英的張姓兒子涉嫌組成暴力集團，疑因不滿未成年小弟的高中男同學說「跟著張男沒路用」，竟於其私人招待所將這名高中生毆打成傷，還逼簽5萬元本票，經警方逮捕調查後已將張男等人依違反《組織犯罪防制條例》移送法辦。

▲南投縣議員于秀英之子張姓男子涉嫌聚眾將劉姓高中生毆傷、逼簽本票。（圖／民眾提供）

據了解，涉嫌施暴的27歲張姓男子為現任南投縣議員于秀英之子，受害人為17歲的劉姓高中生；劉姓男生於2021年4月間得知，另名同校同學自稱張男為其大哥，便諷刺道「跟著『閻王』這種人是沒有用的」；未料此話傳到張男耳裡，導致其心生不滿、計畫報復。

▲涉嫌組織暴力案的張姓男子為南投縣議員于秀英之子。（圖／民眾提供）

張男隔月將劉姓高中生約見到其位於名間鄉的私人招待所，從相關曝光畫面看來，劉姓學生僅穿著一條內褲跪在地上，雙手展示剛簽好的5萬元本票，右前胸、左右上臂、左肩、整個後背等部位都佈滿傷痕和瘀青，尤其是右後背一條長長血痕更令人怵目驚心；身後還有人拿著球棒、虎視眈眈，卻又面露輕蔑的笑容。

▲▼劉姓高中生被打得全身是傷、還被迫簽本票並下跪展示，後方有嫌犯持球棒面露笑容。（圖／民眾提供）

影片中有人惡狠狠地問劉姓高中生姓名、生日、當天日期、電話等個資，以及「欠多少錢？」還命令他像模特兒試鏡般「站起來轉一圈」，接著問「有沒有人打你？」「是自己摔倒嗎？」，劉姓高中生語帶驚懼地回答：「是。」「如果不是，我出去被車撞死！」

▲南投縣議員于秀英（左）與代母出征月底選舉的女兒張婉慈。（圖／翻攝「于秀英」臉書個人專頁）

劉姓高中生最後好不容易才得以離開現場，返家後因傷勢被家人發現、帶同向南投警分局報案；警方將張男等人逮捕到案，儘管張男否認教唆傷人，但因案發的私人招待所鐵皮屋建築為其承租，警方認定他涉案，訊後將相關人等依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送，並繼續依違反《組織犯罪防制條例》罪嫌偵辦中。

張男母親暨縣議員于秀英表示，到今天才知道兒子出事，透露兒子自小個性叛逆，他和先生長期苦口婆心教育他要走正道，但還是屢勸不聽，她認為成年人要對自己行為負責、希望司法單位毋枉毋縱；而張男的妹妹張婉慈也已登記參選本屆南投縣議員、代母出征，于秀英說，兄妹倆個性南轅北轍，儘管擔心案件爆發會影響女兒的選情，但她絕不護短，也向社會大眾表達抱歉之意。