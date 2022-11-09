北投中繼市場開幕！自治會長感謝黃珊珊1動作　「每天生意強強滾」

▲柯文哲出席北投中繼市場開幕活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北投中繼市場於9日正式開幕，除了台北市長柯文哲出席之外，只見前台北市副市長、現台北市長候選人黃珊珊也被邀請，而多位士北現任議員、民眾黨議員候選人陳思宇、黃瀞瑩也到場力挺。北投市場自治會長吳萬強更在台上感謝黃珊珊，並期盼未來2年北市府大力支持。

北投市場於10月25日搬遷至中繼市場營業，在11月9日正式開幕，經過市府、攤商、消費者等多方面建議並優化改善後，升級版的北投中繼市場正式亮相，並經過為期二周的試營運，讓攤商、消費者及居民們熟悉新市場環境，針對各項軟硬體進行改善建議。

北投中繼市場為一層樓分為A、B、C、D棟6棟，全部共有451攤，A區販售蔬果、B區有生鮮及蔬果、C區為百貨類、D區為飲食區，來這邊買菜買魚買肉不僅平價新鮮，更有許多熟食選擇，讓民眾可以不用煮，就能輕鬆準備一桌佳餚，且買菜還能順便作美髮、美甲、按摩，更有琳瑯滿目的百貨店家。

柯文哲致詞時也直言，今天來了非常多議員，「其實應該說誰沒有來，這比較容易。」代表市場是非常貼近民生、大家非常關心的地方。只見現場除了國民黨、民進黨現任議員到場外，民眾黨2名市議員候選人陳思宇、黃瀞瑩也出席活動；而前副市長黃珊珊更是被邀請坐在第一排座位。

北投市場自治會長吳萬強於台上致詞時，特別提到黃珊珊，提及自己跟黃珊珊不熟、只見過幾次面而已，但有一次碰面時，黃珊珊還提醒他要將A棟旁邊的小門打開，這樣消費者才可以進入市場，「至於效果好不好，從10月25日到現在，每一天生意都是『強強滾』！真的是要好好謝謝黃珊珊前副市長，現在也是市長候選人。」並盼未來2年，台北市政府可再大力支持、一起合作。