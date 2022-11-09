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「朱立倫是耽誤我下輩子的男人」　柯志恩：不論結果「都續留高雄」

▲▼ 國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

年底九合一選舉剩17天，國民黨行動中常會9日移師高雄，為候選人柯志恩及黨籍議員的選情加溫。柯志恩致詞時開玩笑表示，雖然很感謝徵召，但「朱立倫是耽誤我下輩子的男人」，同時她也承諾，無論選舉結果如何，自己一定續留高雄，「我不是政客、我不是過客、我是歸人」。

繼基隆、新竹等地後，國民黨行動中常會今日下午移師高雄舉行，朱立倫、秘書長黃健庭等黨務一級主管都會參加，為陷入苦戰的柯志恩加油打氣。朱立倫致詞時說，「誰是柯志恩？有些人有印象看過她主持的節目，或是立委，高雄是需要大家面對面，認識才有感情的地方。」

柯志恩則向鄉親們懇託支持，稱自己本來是「小蝦米」，現在可能變成「虎蝦」，1126可能翻轉成另一條「大魚」！提名以來有許多辛酸與淚水，但看到大家之後感到非常值得。她笑稱，雖然很感謝被朱立倫徵召，「但他真是耽誤我下半輩子的男人」，2016朱立倫提名自己為國民黨教育專業之不分區立委，4年來讓3位教育部長下台，還做非常多質詢，可說不辱使命；這次又銜命為高雄拚戰，儘管很多掙扎，但只要想到她也是高雄的女孩、是南部的女兒，既然國民黨給她這個機會讓南部做更好，那麼「你願意力挺，我一定拼鬥到底」。

柯志恩指出，獲得提名後，所有議員全力力挺，所以她最大的角色一定是讓這些議員能夠全壘打，民進黨太囂張，不僅說議會要過半，還要議長、副議長全部拿走，絕不讓這種事發生！大家不只支持柯志恩，還希望高雄改變，柯志恩就是改變的象徵，二十幾年的鐵板誰說不能被打破？四個月誰說不能創造奇蹟？無論選舉結果如何，自己一定續留高雄，「我不是政客、我不是過客、我是歸人」，她回到家鄉何錯之有，難道民進黨看不起高雄的未來？每次指責高雄發生槍擊案或治安問題，民進黨就說是看衰高雄，他們永遠在解決看到問題的人，所以一定要讓這些議員得到代價。

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