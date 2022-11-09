這家人專賣台人到柬埔寨！姊靠美色母訂機票分工曝光　4口3收押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊8月初接獲兩名從柬埔寨財通園區逃出的台灣民眾報案，指控在2021年12月間誤信友人高男介紹柬國賭場高薪工作，2人欣然應徵後，由竹聯幫仁堂明仁會成員吳男（27歲）安排機票訂旅館後出發，被害人不知自己遭以每人7800美金賣到當地當詐騙集團話務手，被害人到財通園區後發現由民兵持槍戒備，每個月須達一定詐騙業績，否則會被毆打轉賣。

▲刑事局9日宣布偵破兩起販運台灣民眾赴柬國的人口販運案，其中在新北擔任酒吧服務生的吳女也涉案落網。（圖／記者張君豪翻攝）

後來被害人因慢性病發住院，柬國黑幫深恐鬧出人命才將兩人釋回。刑事局獲報後追查發現，吳男一家人包含兄長、親姊及母親都是跨國人蛇集團共犯，其中主嫌吳男曾在柬國與詐團合作跨海匯款，母親幫忙訂機票旅館，協助兒子販運台灣人出國，僅為賺取49萬6千餘新台幣黑心錢，親姊則靠姿色要求高男幫忙物色被害人。

▲刑事局9日宣布偵破兩起人口販運案，家住板橋的吳姓主嫌1家4口被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

警方從今年8月起陸續行動，在板橋區四川路收網逮捕竹聯幫吳男、吳男胞兄及在當地酒吧當服務生的吳男胞姊、吳母朱女等5人到案，並查扣部分贓款新台幣10萬元及手機、銀行帳戶，警訊後依觸犯人口販運、詐欺、妨害自由等罪嫌移送，其中主嫌大哥因涉及其他刑案待查，其餘涉案者聲押獲准。

刑事局偵二大隊日前接獲情資，四海幫海和堂與天道盟太陽聯盟旗下寶陽會，透過人脈鎖定台灣低收民眾進行跨國賣豬仔人口販運情事，透過話術宣傳高薪招攬被害人到柬埔寨打工，結果民眾懷著淘金夢接受聘僱，卻被押到柬埔寨當假交友愛情詐騙話務手，且護照均遭柬國黑幫扣留，未達業績不得返國，有被害人自行脫困返台，上述黑幫成員還會到防疫旅館押人，行徑相當囂張。

▲刑事局偵二大隊逮捕涉嫌操盤人口販運的海和堂韋姓堂主及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊獲報後，與新北市警蘆洲分局、北市警信義、中正二、中山分局共組專案小組，從今年10月25日起陸續收網，除暴特勤隊赴新北市五股洲子重劃區涉案成員開設的電腦維修公司攻堅、台北市等地拘提四海幫海和堂韋姓堂主（47歲）、天道盟太陽聯盟寶陽會副會長蔡男等10名涉案人蛇集團成員到案。

專案小組成員當場查扣包含手機9支、借據、支票簿、銀行存摺、武士刀1把、公司印鑑、相關幫派圖騰匾額、門簾、幫派圖騰周邊商品等證物。警方調查發現，兩人頗有商業頭腦，除了賣台灣豬賺黑心錢外，還經營文創事業，販售幫派圖騰等周邊商品，多角化經營牟利。

▲刑事局除暴特勤赴五股洲子重劃區涉案人開設的電腦維修公司搜索。（圖／記者張君豪翻攝）

警訊後觸犯人口販運條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送兩涉案黑幫團夥，其中1人因涉案情節重大且赴防疫旅館押人、犯行太囂張，複訊後遭檢察官聲押獲准。

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