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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營批與桃園連結不深　張善政：找不到人的民代才讓桃園人失望

▲針對綠營批評與桃園連結不深，國民黨桃園市長候選人張善政今（8）日受訪時指出，在桃園待了12年怎麼連結不深，鄭運鵬身為桃園民意代表，讓桃園人找不到，市民非常失望。（圖／張善政競辦提供）

▲針對綠營批評與桃園連結不深，國民黨桃園市長候選人張善政今（8）日受訪時指出，在桃園待了12年怎麼連結不深，鄭運鵬身為桃園民意代表，讓桃園人找不到，市民非常失望。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營批評張善政之前都擔任行政院長或科技部長等職務，對桃園連結似乎不這麼深？國民黨桃園市長候選人張善政今（8）日表示，我在桃園待了12年怎麼會連結不深，完全忽略這段經歷，做為桃園民意代表，然後讓桃園人都找不到，讓桃園人都非常失望。

張善政今天傍晚深入綠營大本營之觀音區保障宮附近掃街拜票時，媒體提問，對手以之前擔任行政院長或科技部長等職務，似乎與桃園連結不是這麼深？張善政指出，我在桃園待了12年怎麼會連結不深，我覺得他們完全忽略過去我這段經歷，他自己才與桃園連結不深，身為桃園的民意代表，然後讓人找不到，桃園人非常失望。

對於這次選舉打出工程師治理口號，如何把理工科學治理方式落實在年輕人身上？張善政認為，理工背景就是實事求是，我們前陣子端出的1280月票方案來說，對比於民進黨對手的1200，我們在1280方案裡面把財務規劃非常清楚。這就是我剛才講說理工背景做什麼事情都實事求是。相對於他們財務規劃沒有做好，讓交通部說地方政府要自己想辦法，這個就是一個背景。

綠營今天在台北市舉辦基北北桃四位候選人參選，強調要資源整合？張善政說，他們四位候選人一起說1200的月票要把四個縣市合起來，但講完沒多久，交通部就說他們期待交通部要補助每年35億應由地方政府自籌，他們財務計劃根本就沒有規劃好。

鄭運鵬引用動漫名言說他對台灣的責任就是立下的死志，院長你怎麼看？張善政指出，他講歸講，我以他今天這個1200月票的方案來當例子，真正重要是靜下心來把務實政策規劃好，不是畫一個餅然後財務沒規劃被交通部說地方政府要自籌財政，這就是在打高空畫這種大餅，但實際上完全沒有內容。

此外，最近有候選人因鹹豬手議題，有人認為您與北市議員徐巧芯故意坐很遠？張善政解釋，當時直播場子就是非常平均的三個人坐的這種距離，這個是很自然的事情，沒有特別去避諱什麼事情。

再兩周就是11月26日投票日，目前與桃園鄉親連結感覺？張善政強調，最近感覺我們在1126挺善良這種氛圍非常非常地強，大家也知道最近有這個台版柬埔寨案，大家對這個經濟狀況、對治安的狀況都有很高期待，中央政府與地方政府都讓民眾期待落空，最近紛紛的跟我說一定要帶領桃園走向更好的未來。我剛才講的1126挺善良氛圍非常非常地強，讓我覺得非常感動，也非常的有力量。

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