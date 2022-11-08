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獨／虎尾圓環「討厭民進黨」廣告主身分曝光　悲憶友人打高端身亡

▲雲林虎尾圓環出現未署名的黑函看板，民進黨雲林縣黨部與雲林縣長參選人劉建國前往現場抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾圓環出現未署名的黑函看板，出資者陳先生受訪表示「是全台的議題，不是我陳某人自己講」，以架設看板寫字的方式來表達意見，並不認為是有去損害或誹謗誰的名譽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮圓環旁一棟十層高樓頂部今（8）日掛上印有「討厭民進黨、擋疫苗護高端」大字看板，民進黨雲林縣黨部主委與民進黨雲林縣長參選人劉建國，以及多位地方公職候選人獲知後前往現場抗議，並向掛看板出資人提出誹謗告訴。掛設看板的民眾陳先生稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「只是說出自己與鄉親的心聲」。

在北部從事工程管理的陳先生今年66歲，接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自己的戶籍仍在虎尾，可說是土生土長雲林人，接到虎尾警分局聯繫後，下午緊急從北部趕回雲林配合警方調查。針對看板文字內容，陳先生說「是全台的議題，不是我陳某人自己講」，也認為是全台過半數民眾的想法，才用架設看板寫字的方式來表達自己的意見，不認為有損害或誹謗誰的名譽。

陳先生指出，他認爲「討厭民進黨、擋疫苗護高端」是全民共識，也有可能從11月26日的選舉結果得到印證，所以把心情表達出來，他強調，因為長期關心國家台灣及雲林故鄉，所以只要有選舉時，就會關心及了解所有候選人的條件與政見，而且都會表達意見、不會沈默！

陳先生說明：「在擋疫苗事件上，光是郭董事長時，我們還認為有可能是意識形態，各說各話，可是當慈濟是宗教團體的單位遭阻撓，我們是不能接受的。再提到護高端的部分更使人氣憤，我的一位相當要好的網路作家友人曾獲邀參觀高端疫苗工廠，也寫過相關專欄，卻在去年8月23日接受注射高端疫苗後身亡，至出殯的20天裡，我日日到靈堂沈痛陪伴。」

他強調：「後來經了解得知，高端相關股票曾漲到逾400、不久前只剩60，但又在高端新冠肺炎疫苗保護效益評估專家會議最後由14位專家投票以14比0一致通過，那天股票又上升，所以我覺得政府有在護高端。並且政府反中、抗中立場，而高端的二期臨床試驗卻是委託中資企業所做的，這是我們一直無法接受的事，所以我認為打疫苗護高端是我極大的不滿，並藉這次選舉希望表達我的意見。」

對於民進黨雲林縣黨部指控看板未署名即是黑函必須立即下架，陳強調「基本上是不可能」，他說：「補簽名只是個程序，我一定會補，既然已經到案說明就沒有閃避問題，現在是法治社會，我是被告他們是原告，警方傳喚偵訊及檢方複訊，最後須由法官來評斷對錯，要下架也是依程序來走。」

►聽Podcast #我在案發現場


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