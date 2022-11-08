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桃園漁市場、青果市場拂曉拜票　鄭運鵬主打鄭文燦政績牌

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園魚市場拜票，向攤商爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園魚市場拜票，向攤商爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選倒數18天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日拂曉趕往桃園漁市場、青果市場拜票，主打鄭文燦政績牌向攤商爭取支持，鄭運鵬指出，選舉最後衝刺階段，把一天當三天來使用，他與桃園市長鄭文燦相同將持續以延續市長政績與誠意向市民請託，讓桃園隊繼續留在市府為市民服務。

鄭運鵬今天清晨4時許趕往桃園漁市場、青果市場拜票，陪同者包括市議員候選人李光達、黃家齊、朱智菁、李柏瑟與藍士博等人，鄭運鵬等人先向這群每天最早起、最晚睡攤商致意，緊握每一雙市民朋友雙手。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園青果市場拜票，鄭運鵬致詞感謝攤商與市民支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園青果市場拜票，攤商贈送橘子代表大吉大利。（圖／鄭運鵬競辦提供）

攤商看到一早竟有候選人到場拜票，其中負責漁獲喊價糶手立即以宏亮嗓音幫忙宣傳，向競標民眾介紹「桃園下一位鄭市長」，桃園區漁會理事長謝仁江也特別送上橘子，代表「大吉大利」，祝福鄭運鵬順利當選。

隨後趕往青果市場鄭運鵬依然人氣不減，桃園市蔬菜加工職業工會、蔬菜商業同業公會、桃園市農產品運銷發展協會的理事長們都到場力挺鄭運鵬，攤商們紛紛贈送蒜頭、菜頭、鳳梨，象徵「凍蒜」、「好彩頭」、「好運旺」。部分店家心疼鄭運鵬沒時間早餐，送上飯糰與豆漿，還請鄭運鵬要好好吃飯保重身體，更有支持者送上帽子，希望未來的鄭市長簽名留念。鄭運鵬表示，諸位鄉親熱情的支持，一定銘記在心，拜託鄉親這次當他的靠山，未來換他做所有市民靠山， 11月26日市長一定要支持3號鄭運鵬。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園青果市場拜票，攤商贈送橘子代表大吉大利。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日凌晨4時許趕往桃園青果市場拜票，鄭運鵬致詞感謝攤商與市民支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

針對媒體詢問最新民調與張善政差距不斷拉近原因？鄭運鵬強調，相信在選舉最後階段，市民朋友會去思考，鄭文燦八年來為桃園帶來的光榮感，幸福感還有建設是不是要延續下去，民調的數字和趨勢都能穩定的向上。他是以鄭文燦好政績與最大誠意向市友請託，他有信心11月26號會開出好成績，為桃園打造下一個更進步的黃金八年。

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