獨／掃菜市場遇驚喜！阿嬤送玫瑰花　陳其邁臉紅了：10年多沒收過

▲一名阿嬤送給陳其邁玫瑰花，讓他當場整個萌笑說：已經十年多沒有收過花 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長選舉進入倒數階段，現任市長陳其邁加強「陸戰」攻勢，連續兩天開始進入菜市場掃街，8日下午來到內惟市場時，意外被一名阿嬤突襲，送上一束玫瑰花，當場讓陳其邁紅了臉，直說「我十年沒收過花了」，也有不少婆婆媽媽搶合照、簽名，陳其邁頓時成了「師奶殺手」。

8日下午陳其邁前往高雄鼓山內惟黃昏市場進行掃街拜票，一名販售花束的阿嬤擠進人牆，突然送上一束玫瑰花束，而且還喊起了口號「44如意」，當場讓見過不少大場面的陳其邁紅了臉，直說「我已經有10年多沒有收過花了」，他邊說還邊鞠躬，而內惟市場的攤商在沒有人的引導下，自發性的喊起「陳其邁！當選」口號。

▲一名阿嬤送給陳其邁玫瑰花，讓他當場整個萌笑說：已經十年多沒有收過花 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這名大姐攔人告訴陳其邁「你是最棒的高雄市長」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁主動關心阿嬤的傷勢，還要她別忘記多休養，當場變成了陳其邁醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

收到這束玫瑰花，記者詢問他的感想，他說：「我已經十幾年沒收過花，過了少年時代就沒人送過我花了，阿嬤送的很感動，很真誠也貼心也很窩心，非常謝謝阿嬤。」陳其邁離開之後，記者找到了送花的阿嬤，詢問怎麼會送市長玫瑰花，阿嬤說：「他做人很不錯啊！他曾經跟我買過康乃馨，就在母親節那一天。」

另外還有一名攤商老闆娘突然衝出來到陳其邁的面前表示有話要跟他說，隨扈還很緊張以為遇到「攔轎喊冤」，不過這名攤商老闆娘跟陳其邁說：「我上次選你，沒有選韓國瑜，我發現你對高雄市一直在努力，所以上次沒有選錯人，我看到你對高雄市的努力與熱愛，我沒有投錯人，加油，這次還會再投給你。」而且最後一句「你是最棒的高雄市長」，這麼直接的表示，似乎也讓陳其邁一時詞窮，只能一直萌笑說「謝謝」！

▲陳其邁展開陸戰掃市場，人氣爆棚成了「師奶殺手」 。（圖／記者吳奕靖攝）