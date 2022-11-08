布條驚見「超正姊妹拉票」　8千人驚喊岳母！右邊有超狂亮點

▲路上競選布條，出現超正姊妹，網友狂問媽媽是誰？（圖／翻攝路上觀察學院）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數18天！一名網友驚呼，最近走到萬華街頭時，看見一對超正姊妹與一隻毛小孩的競選布條，原來是要替媽媽衝聲量，引發原PO也好奇發問「所以應曉薇長怎麼樣？」照片曝光後，引來8千多名網友紛紛狂喊「她長怎樣我也不知道，但肯定是我岳母」、「有狗萬歲」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，可見競選布條上有一對超正姊妹，以及一隻可愛萌犬拉票，而上頭寫著「媽咪凍蒜，12號應曉薇」。

照片可見，兩位應姓正妹留著長髮，彼此雙手互扣、表情深情堅定，對此，原PO則停下腳步拍照，還忍不住好奇拋問「所以應曉薇長怎麼樣？」

文章曝光後，引來8000多名網友熱議，「女兒蠻可愛的，好像在Twitter有看過」、「我居然想支持女兒」、「看完後，我比較想知道寶弟得了什麼獎」、「為了女兒，我挺妳」、「原來她有兩個女兒，應該有看過早期的花系列連續劇對她不陌生」。原來姊妹花的媽媽就是北市現任議員應曉薇，這次她同樣力拚萬華／中正區連任。

事實上，這次北市5選區競爭激烈，同為現任議員的民進黨劉耀仁，每天馬不停蹄四處拜票，他也端出「職人精進計畫」，計畫6項政見，準備邁向下個職人階段，如下：

改造城市_加速更新

提升推動容積獎勵、公辦都更老舊社區、緊盯西寧國宅改建計畫

居住正義_實現平等

提高社宅建設量、調降社宅租金

緊盯施工_便利交通

全力監督捷運萬大線施工，2026年完工通車

整合資源_特色觀光

整合觀光資源，發展各區特色觀光，聯合觀光推廣1+1>2

教育更新_共享資源

持續推動艋舺學園計畫，改建校舍、社區資源更新

友善毛孩_共創陪伴

增設寵物友善空間、寵物運動公園，打造毛孩宜居城市

另外一位頗具有人氣的民眾黨候選人吳怡萱，她稍早在粉專痛批，看見報導中，女童被倒栽蔥訓斥不准哭，所有孩子都在看，旁邊的老師竟也冷眼相看，「台北市出現幼兒園虐童事件，讓身為中間世代的我，看了非常心疼且憤怒！」

對此，吳怡萱喊話，台灣幼托環境卻如此不讓人信任，不適任的幼兒園就應該退場，「提升育幼環境的關鍵，在於幼教老師人力不足，幼兒園找不到老師『寧濫勿缺』，才會導致師資良莠不齊，惡性循環。我認為幼教老師的勞動品質應該要改善，降低師生比從現行1:15到1:12，讓幼教師、教保員有更合理的對待。」