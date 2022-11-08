身障女半年遭硬上19次...還拍攝性愛影片　已婚男以此理由逃脫牢獄之災

▲林姓男子結識領有身障手冊的女子後，多次將她帶至摩鐵、KTV與住處發生至少19次性關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓已婚男子2020年間與領有身障手冊女子交往，林男明知女子對性知識觀念不全，竟在1年之間先後將對方帶到KTV、摩鐵與女子租屋處發生至少19次性關係，過程中還偷拍性愛影片，事後也恐嚇對方要保密，女子不堪其擾報警提告加重強制性交。桃園地院審理時，林男雖坦承與對方發生關係，但否認強制性交犯行，女子也承認男子並未脅迫與違反其意願發生關係，法官審酌女子無法舉證林男有強制性交之犯行，在沒有積極證據的情形下，判林無罪。

檢警調查，已婚的林姓男子透過友人介紹，認識領有身障手冊之女子，林男明知女子為身障之人，認知理解能力較一般人低弱，且有反應遲鈍緩慢，對性知識觀念不全，欠缺性自主判斷能力，竟2020年7月至2021年6月間，在女子租屋處、摩鐵與KTV等處，趁四下無人時於事前或事後恐嚇與辱罵女子，致使女子不敢反抗因而發生親密關係，女子事後報警提告。

桃園地院審理時，林坦承與女子發生性行為，且至少超過19次，但否認強制性交犯行，辯稱與女子交往中，認識時都很正常，好像有點輕度智能障礙，與她大約1週發生2次以上性行為，但都經過對方同意，因為欠錢被逼急了，有說了些不好聽的話，但並非威脅她，至於傳性愛影片給對方，是要告訴她，該還的錢還是要還，並不是要威脅她。

女子則指控，自己領有身障手冊，林把自己當作他的女人，但自己並沒有這樣想，她強調，對方曾帶自己去麥當勞吃早餐，還去附近KTV，結果自己就在KTV裡遭性侵，對方事後常約自己出去，都是要發生關係，對方威脅自己不要講出去，事後有時會給1至200元，自己都是被強迫、無奈才與他發生性關係，怕會被對方打所以不敢反抗，她強調對方曾在性愛過程偷拍影片，還威脅說要傳給自己的女兒與阿姨看。

法官審理時，被害女子雖然提出語音訊息佐證遭恐嚇，但因沒有具體時間，無法證明林惡行，法官認為，雖然林姓男子不顧婚姻忠誠及家庭圓滿，長時間與女子發生性行為，案發後，還試圖對被害人施加壓力、影響證詞，但因除了被害人指控外，沒有其他積極證據，足以證明林男惡行，將林判決無罪。

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