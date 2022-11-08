大貨車過彎吊倒號誌桿...後車險遭砸爛　交通大亂現場搶修中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1輛大貨車今（8）日上午從中壢區普忠路左轉台一線中華路時，後方吊勾不慎勾倒線路，交通號誌桿應聲倒地，嚇壞剛好經過的路人與汽機車駕駛，由於被勾倒的號誌桿是三方路口重要指示號誌，現場交通一度大亂，中壢警方據報後立即到場管制與疏導，並提醒汽機車提前改道，交通局人員也緊搶修，預計下午3時左右可以修復。

▲桃園市一輛大貨車今（8）日上午經過普忠路、中華路口時，不慎勾倒交通號誌，警方通知交通局人員到場搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，51歲的蔡姓男子今天上午8時54分駕駛大貨車由普忠路準備往中壢市區方向行駛，左轉時，疑似忘記將後方吊勾收起，結果大型吊桿勾到路邊號誌電線，由於力道強進瞬間扯斷線路，還把交通號誌桿整個拉倒，一聲巨響倒在台一線中華路上，幸好後方汽機車都停車等待綠燈，沒有人員受傷。

▲桃園市交通局人員搶修遭撞斷的交通號誌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方到場後立即通報桃園市政府交通局派員處置，因該交通號誌屬於三方路口號誌，號誌故障後，警方到場協助交通疏導，提醒用路人提前改道或小心慢行，預估今天下午3時左右可以搶通恢復號誌運作，至於肇事原因則由警方調閱監視畫面釐清。

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