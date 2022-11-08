　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

▲鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案

▲詐團將被虐死亡被害人棄屍山區。（圖／資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清8日表示，駭人聽聞的中壢區青埔與淡水詐騙集團虐囚殺人重大刑案，就是蔡政府顧選舉、拚維安輕治安的「官僚殺人」罪證；案情爆發後，蔡總統和蘇院長、市長鄭文燦等人，到青埔為鄭運鵬輔選造勢，卻連去近在咫尺、青埔區內關押被囚的犯罪現場都未曾去看一眼？

鄭寶清痛批民進黨早已拋棄了「執政為民」、「苦民所苦」的從政初心，早已喪失了追求社會公平正義政治理念的創黨精神？竟能如此殘忍不顧這個「案情還在現在進行式」的嚴重犯罪事件，等於就是他們這些詐騙集團能夠繼續危害社會、重創治安的「草菅人命」政治幫兇。

就連最基本的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」貧富懸殊社會現象問題，也已不聞不問，甚至裝聾作啞，任這些求職被騙被囚被虐待的活生生被害案情，只能淹沒在拼選舉顧政權的政治聲浪當中而自生自滅！

新北市刑大破獲如此重大刑案，把被囚禁的被害人送醫院或讓家屬領回，原本就無可厚非，然而，本件案情還尚有重要主嫌還在逃亡流竄，甚至可能還有另外關押求職被騙的被害者據點尚未查獲。

他認為，為了迅速掌握案情循線找齊相關人、事與地點，警政署該聯合破案的新北市警局刑大，以及有地緣關係的桃園市警局刑大，立即組成「聯合專案小組」共同偵辦此詐騙集團的虐囚案，絕不能像現在由新北市刑大自我獨大攬功辦案、桃園市警局刑大兩手空空無法置喙、大家各自為政的混亂局面，讓整體案情延宕時機，而無法迅速逮捕主嫌與破獲其他的關押據點。

鄭寶清表示，這是「救人如救火」的關鍵時刻，必須趕快整合分工發揮功效，不能再被重選舉維安輕治安的政府或警方官僚心態所加以耽擱誤事，否則就是真正坐實了政府幫助殺人、草菅人命的政治禍害了，全民必定會群起唾棄、痛罵不止。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
LINE家庭群組「全台大撞名」　過來人+1：我媽取的
百萬正妹YTR真實身份起底　「全台僅3人」職業曝光
未來一周天氣「三階段變化」　低溫再掉1字頭！變冷時間曝
黑幫密商7億大麻花走私　竟是國片取景點
高虹安陷「小金庫」風波　他示警：綠營兩縣市恐翻盤
離職員工苦肉計！半裸綑綁扮肉票　勒索「拚鮮水產」直播主300
傅天穎轉行「被目擊街頭發傳單」！　工作半年現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

台南首創身障停車證與免徵牌照稅一站服務　身障市民服務再升級

微型電動二輪車11／30起掛牌上路　依機慢車交通法規管理

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

快訊／台南安南區工廠火警　去漬油燃燒化學泡沫搶救

年度基隆好物出爐　全台獨有「基隆海檻」山海潮上身

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

台南首創身障停車證與免徵牌照稅一站服務　身障市民服務再升級

微型電動二輪車11／30起掛牌上路　依機慢車交通法規管理

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

快訊／台南安南區工廠火警　去漬油燃燒化學泡沫搶救

年度基隆好物出爐　全台獨有「基隆海檻」山海潮上身

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

石斑魚糞水當胜肽天價賣！狂吹仙丹害癌友險死　無良老董下場曝

梁文音穿性感連身衣辣爆！　健身有成...大方曝飲食控制秘訣

「摸地板拉筋」根本沒用！醫：還壓迫脊椎　2動作教你正確伸展

華南永昌證券併豐農證券獲准！　市場排名變第12名

洪榮宏實境節目走太累！　苗可麗看張文綺求救眼神：以為在演戲

《原神》新角納西妲香噴噴　米哈遊賺爛營收破7.23億元

實測！0056「跌破年線」加碼扣　今年股利多領5.5萬

男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

台企精品紛呈　閃耀進博目光

獨／虎尾圓環「討厭民進黨」廣告主身分曝光　悲憶友人打高端身亡

高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

張善政反數位威權　拋五策科技政見

網路美女約見面男子險被騙

台南工廠火警去漬油燃燒化學泡沫搶救

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

冠美科技捐贈消防搶救利器

唐氏症顧客上門　麥當勞報警趕人

台南市府維護道路全天24小時不打烊

聽障者阿文考取永康區公所技術單工

年度基隆好物出爐　「基隆海檻」山海潮上身

更多熱門

相關新聞

蔡適應共推「1200元首都通月票」　基隆人交通更便利

蔡適應共推「1200元首都通月票」　基隆人交通更便利

民進黨8日舉行第二場北北基桃市長候選人共同政見記者會，宣布將推動每月1200元的「首都通交通月票」。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應在出席完記者會後，中午更直奔《ETtoday新聞雲》的直播節目「ET午間新聞」，更進一步說明首都生活圈的旅運構想，能對基隆市民帶來哪些更便利的幫助。

布條驚見「超正姊妹拉票」　8千人驚喊岳母

布條驚見「超正姊妹拉票」　8千人驚喊岳母

獨／阿嬤送玫瑰花　陳其邁臉紅了

獨／阿嬤送玫瑰花　陳其邁臉紅了

溫朗東翻高虹安疑說謊證據「助理都沒加班」　「上繳87萬哪來的？」

溫朗東翻高虹安疑說謊證據「助理都沒加班」　「上繳87萬哪來的？」

他預言蔣萬安會在「適當時機」辭立委　外溢效果將擴散全台選情

他預言蔣萬安會在「適當時機」辭立委　外溢效果將擴散全台選情

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭寶清詐團虐囚青埔

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面