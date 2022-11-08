鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

▲詐團將被虐死亡被害人棄屍山區。（圖／資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清8日表示，駭人聽聞的中壢區青埔與淡水詐騙集團虐囚殺人重大刑案，就是蔡政府顧選舉、拚維安輕治安的「官僚殺人」罪證；案情爆發後，蔡總統和蘇院長、市長鄭文燦等人，到青埔為鄭運鵬輔選造勢，卻連去近在咫尺、青埔區內關押被囚的犯罪現場都未曾去看一眼？

鄭寶清痛批民進黨早已拋棄了「執政為民」、「苦民所苦」的從政初心，早已喪失了追求社會公平正義政治理念的創黨精神？竟能如此殘忍不顧這個「案情還在現在進行式」的嚴重犯罪事件，等於就是他們這些詐騙集團能夠繼續危害社會、重創治安的「草菅人命」政治幫兇。

就連最基本的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」貧富懸殊社會現象問題，也已不聞不問，甚至裝聾作啞，任這些求職被騙被囚被虐待的活生生被害案情，只能淹沒在拼選舉顧政權的政治聲浪當中而自生自滅！

新北市刑大破獲如此重大刑案，把被囚禁的被害人送醫院或讓家屬領回，原本就無可厚非，然而，本件案情還尚有重要主嫌還在逃亡流竄，甚至可能還有另外關押求職被騙的被害者據點尚未查獲。

他認為，為了迅速掌握案情循線找齊相關人、事與地點，警政署該聯合破案的新北市警局刑大，以及有地緣關係的桃園市警局刑大，立即組成「聯合專案小組」共同偵辦此詐騙集團的虐囚案，絕不能像現在由新北市刑大自我獨大攬功辦案、桃園市警局刑大兩手空空無法置喙、大家各自為政的混亂局面，讓整體案情延宕時機，而無法迅速逮捕主嫌與破獲其他的關押據點。

鄭寶清表示，這是「救人如救火」的關鍵時刻，必須趕快整合分工發揮功效，不能再被重選舉維安輕治安的政府或警方官僚心態所加以耽擱誤事，否則就是真正坐實了政府幫助殺人、草菅人命的政治禍害了，全民必定會群起唾棄、痛罵不止。