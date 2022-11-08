年度基隆好物出爐　全台獨有「基隆海檻」山海潮上身

▲▼全台獨有「基隆海檻」山海潮上身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局為扶植基隆優良文創業者，推動基隆文創輔導計畫至今已邁入第八年，今年更推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，今（8日）舉辦記者會亮相，推介今年五組文創輔導計畫成果。副市長林永發說，文創輔導成果基隆好物，是化無形城市特色，為有型城市紀念品的最佳典範。

今天記者會中，邀5組基隆在地業者與設計師發想產品，包括基隆市農會蜂蜜、老長生漢方傳統中藥房、博勝行飛魚卵香腸、申時七茶茶葉、基隆市文化基金會禮品設計，還有「基隆好物城市品牌認證」標章商品，包括文化局長陳靜萍、觀銷處長曾姿雯、產發處長黃健峰都到場推廣。

▲今年推出「基隆好物城市品牌認證計畫」。

副市長林永發指出，基隆有山、海、港的特色與獨特魅力，林右昌市長上任八年來，透過文化局與文化基金會共同努力目標，把基隆的文化、美食、美景及「山、海、潮」特色，當作集合構思元素，經由設計巧手創新導入，變成可以帶著走的故事、產品，在生活日常中實踐共享。

林永發表示，其中聯手基隆市文化基金會推出基隆味十足、更充滿時尚感的絲巾禮盒，擷取基隆八景之一「社寮曉日」為靈感發想，搭配基隆嶼海域，全台獨有世界奇景「基隆海檻」特殊海象，傳達最能代表這次主題，屬於基隆獨特的「山、海、潮」魅力。

文化局長陳靜萍提到，歷經八年努力的基隆好物累計推出近50組商品，輔導計畫執行至今，許多文創業者經過輔導後，品牌逐步鮮明、商品也日漸發展成熟。今年首次推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，成立全新城市品牌「基隆好物 KEELUNG SELECTED」，期望透過城市共同品牌之推廣，實質提升基隆地方特色產品文化價值與競爭力。

陳靜萍說，今年首度辦理基隆好物品牌標章徵選，經過激烈的初審及複審過程，最終選出12件代表基隆的城市品牌商品。每一件商品從原料、設計、包裝都極具基隆特色元素。本次獲選商品更代表「基隆好物 KEELUNG SELECTED」受邀參加第二屆「2022松菸風格職人市集」，與全台多個縣市共同展出具有地方特色的主題品牌，將基隆正港風味帶到外縣市。

【更多新聞】

►快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海 被浪沖上礁石...幸運獲救

►快訊／新北2人相約貢寮釣魚 落海失蹤48小時！海巡尋獲1釣客遺體



►快訊／林右昌快篩陽二度確診 11／2晚間曾坐蔡總統旁邊

►為親民黨基隆候選人站台 宋楚瑜痛哭憶黃義交「心裡非常難過」