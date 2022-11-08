基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（8日）公布國內本土病例，新增2萬4935例，其中基隆新增255例，專責病房空床率逾七成，市府表示，疫情趨勢趨緩，國內防疫措施逐步鬆綁，叮嚀市民持續配合防疫規範，仍須落實勤洗手、咳嗽禮節等個人防疫措施，儘速完成疫苗接種，獲得自身保護力。

衛生局提醒市民朋友，指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低因感染COVID-19，所造成重症或死亡風險；本市疫苗合約醫療院所資訊至「基隆市衛生局」官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日255名確診人數中，包括外縣市通報38例，佔14.90%；其中女性121人、男性134人；若以年齡別區分，25-34歲有50人，占19.61%，其次35-44歲有45人，占17.65%；至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有18人、6歲以下有10人。

市府指出，基隆市現有COVID-19專責病房106床，目前收治24人、空床82床，空床率77.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症15名；部立基隆醫院，輕症9名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬7631人，利用快速通道的有5萬3853人，有11萬9708人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬5224人，條件不符合則有2萬4484人。

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