基隆+214！專責病房空床率69.8%　市府籲落實個人防護

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（7日）公布國內本土病例，新增1萬6538例，其中基隆新增214例，市府衛生局表示，維持防疫警戒，務必儘速完成COVID-19及流感疫苗接種，並提醒市民朋友，不要開啟疑似詐騙或不明信件或簡訊，點擊連結或附件，確保個資安全。此外，於網路兜售陽性快篩試劑，屬於違法行為，籲請民眾切勿以身試法。

有關基隆市疫情部分，本市今日214名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔11.68%；其中女性109人、男性105人；若以年齡別區分，15-24歲有35人，占16.36%，其次25-34歲有34人，占15.89%；至於75歲以上的長者有9人、65-74歲有22人、6歲以下有7人。

衛生局指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治32人、空床74床，空床率69.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬7350人，利用快速通道的有5萬3794人，有11萬9544人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬5084人，條件不符合則有2萬4460人。

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