登上《紐約時報》版面爆紅　基隆塔、防空洞在國際發光發亮

▲基隆塔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

美國《紐約時報》在今年6日以很大的篇幅，報導數量居全台之冠的基隆防空洞，即將落成啟用的基隆塔也一起曝光，基隆港口風情及人文特色登上國際媒體版面，也為這幾年市府團隊致力於歷史文化記憶、都市保存、城市景觀上的努力成果，作了最好的見證。

林右昌表示，基隆市有近700處防空洞，數量為全台之冠，也是一大在地特色，展現基隆的戰地要塞及人文韌性，包括市府提出以「再造歷史現場」推動大基隆歷史場景再造整合計畫，將臺灣目前留存唯一清治時期的鐵路隧道-基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」重新修復，改善照明與入口意象，讓隧道重見天日。

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▲基隆塔現況。

都發處長徐燕興表示，市府也在基隆市警察局二分局舊址，以基隆港區特有的橋式起重機造型，打造特色電梯「基隆塔」，並將塔下的防空洞整修，民眾可以搭電梯直上基隆主普壇，並將信二防空洞重新整修，於防空洞內裝設無障礙電梯。全案預計年底完工，期望可以改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，串聯本市各觀光旅遊的重要軸線，結合防空洞，體驗基隆的要塞和海港風情。

觀銷處長曾姿雯補充說明，除了基隆塔登上《紐約時報》版面，日前國際時尚雜誌《Tatler》選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，廟口夜市是台灣在地庶民文化的集合，透過報導讓更多國際友人認識台灣基隆，並納入疫後旅遊的清單之中。

▲基隆防空洞。

曾姿雯說，未來旅客可以散步於基隆港區，從西二西三碼頭沿國門廣場、海洋廣場繞行港邊，經過市中心區、基隆廟口夜市步行至東岸商場、義二路商圈及信二停車場，沿途享受美食，透過信二防空洞及山上整修後散步道上山，到達基隆塔，亦可經由東岸郵輪旅客中心沿信四路行經至基隆塔底，搭乘電梯欣賞基隆港的美景。

《紐約時報》報導網址：https://www.nytimes.com/2022/11/06/world/asia/taiwan-bomb-shelters-keelung.html

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