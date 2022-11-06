基隆+348！專責病房空床率70.8%　林右昌籲落實防疫指引

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（6日）公布國內本土病例，新增2萬4309例，其中基隆新增348例，市長林右昌表示，國內邊境及防疫措施逐步鬆綁，提醒市民仍應配合防疫指引不鬆懈，衛生局接連2天在基隆港務分公司開設大型接種站，民眾若沒趕上這次施打作業，仍可洽詢合約醫療院所預約接種。

衛生局呼籲民眾，落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生防護措施，建議完整接種COVID-19疫苗，提升自身保護力，降低疾病傳播風險，各項疫苗合約醫療院所資訊，可查詢「基隆市衛生局」官網。

有關基隆市疫情部分，本市今日348名確診人數中，包括外縣市通報43例，佔12.36%；其中女性182人、男性166人；若以年齡別區分，35-44歲有78人，占22.41%，其次25-34歲有47人，占13.51%；至於75歲以上的長者有15人、65-74歲有34人、6歲以下有15人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治31人、空床75床，空床率70.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症9名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬6943人，利用快速通道的有5萬3735人，有11萬9301人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬4864人，條件不符合則有2萬4437人。

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