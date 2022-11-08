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教育經費佔總預算4成1六都最高　盧秀燕：投資孩子不能省

▲▼台中市政府的教育經費，佔總預算4成1，六都最高，盧秀燕表示，投資孩子不能省，教育局長楊振昇（下）進行報告。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市政府的教育經費，佔總預算4成1，六都最高，盧秀燕表示，投資孩子不能省，教育局長楊振昇（下）進行報告。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

天下雜誌評比各縣市教育、科學、文化的預算編列，台中市榮登教育王。市長盧秀燕8日在市政會議上表示，教育是城市的基礎、孩子是我們的未來，教育績效雖非一蹴可幾，但非常重要，投資孩子不能省，市府每編列100元預算，就有41元用於教科文建設上，比例六都最高。

▲▼台中市政府的教育經費，佔總預算4成1，六都最高，盧秀燕表示，投資孩子不能省，教育局長楊振昇（下）進行報告。（圖／台中市政府提供，下同）

教育局長楊振昇上午以「台中市五星級教育推動成果—堅持給孩子最好的」為題進行專案報告，楊振昇指出，4年來挹注教育軟硬體預算，逐年增加，包括興建校舍（含幼兒園）20校、老舊校舍改建14校、興整建校園廚房128校、改善運動跑道150校、興建風雨操場22校、改善95校通學步道、224校國小遊戲場，加上班班有冷氣，「為了孩子，我們全力以赴！」

其中，新建校舍20校、約40億元占最多，例如新建的廍子、新高及樹德國小已完工招生，北屯區松強國小及沙鹿區鹿陽國小興建中，北屯區及南屯區則有4所新校規劃中；加上新建11座公共化幼兒園，公幼倍增新增214班，可供5千多名幼生就學，減輕家長負擔。

12.36億元改善14校老舊校舍；14.66億元興建21校活動中心，其中7校已完工、11校興建中、3校招標中，讓孩子無論風雨或晴天都有活動空間，也方便居民聚會使用。

為了維護學生安全，教育局以3億元更新完成224所公立小學遊戲場；4.4億元改善95校通學步道；9.46億元整建150校運動跑道；2.1億元新建22校風雨操場等。此外，挹注36.4億元裝設市立高中以下319校，班班有冷氣，讓20多萬名學生清涼學習。

在學校競技運動發展上，教育局4年挹注7.57億元培訓選手，全中運蟬聯總冠軍；積極推動雙語教學環境，外師人數全國第一；首創績優教師帶職帶薪全時進修，也推動閱讀教育，獲教育部閱讀磐石獎18個獎項，全國之冠，開放學校圖書資源供社區居民享用，提供96座社區共讀站等。

學生午餐方面，楊振昇說，市府今年補助學生午餐已達11億多元，六都第一，同時以2.95億元新建或改善128校廚房，也補助97校汰換鍋爐及油煙防制設備，降低空氣污染，守護學生健康。

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