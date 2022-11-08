台中育兒租金再加碼！盧秀燕：有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

▲盧秀燕宣布，家有0-12歲小孩，最高補助房租1萬2千元，約有1.5萬戶受惠。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕8日在市政會議上宣布，家中若有0至12歲小孩且正在租屋的台中市民，1名小孩補助4千元、2人8000元、3名以上全都1萬2千元，一次性補助，即日起至11月底申請，明年1月起陸續撥款，預估有1萬5千戶家庭受惠。

內政部編列300億經費補助全國年滿20歲以上的租屋族，台中市再加碼，盧秀燕上午表示，市府為彰顯居住正義，今年7月開徵囤房稅，專款專用照顧年輕人與弱勢民眾，除了一部分作為青年安心成家首購利息補貼，市府再加碼補貼租屋族。

市府簡政便民，如果市民已申請今年度內政部營建署租金補貼者，不用再次提供申請資料，市府確認符合規定後，將主動寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回覆申請意願，即可快速完成申請。

如果尚未申請內政部租金補貼的民眾也不用擔心，可至住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，親送至台中市住宅發展工程處住宅服務科，或以郵寄提出申請。

住宅處補充，今年6月，市府針對台中市囤房的民眾（多屋族），修訂「房屋稅徵收率自治條例」規定，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」。法案已於今年7月開始實施，相關稅收專款專用，全數投入青年及弱勢租屋補貼，加碼照顧設籍台中、在外租屋的育兒家庭。若對此項補貼有疑問者，請洽諮詢服務電話04-22289111分機64601-64605。