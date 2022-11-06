盧秀燕站台陳清龍　讚「學弟」心口如一：跟我一樣說到做到

記者許權毅／台中報導

尋求連任的台中市無黨籍議員陳清龍今（6）日舉行競總成立大會，台中市長盧秀燕到場站台。盧秀燕表示，自己跟陳清龍還是學姊學弟，一直以來陳清龍都是優質、正派，這個理念也是自己從政30年的最重要價值；她大力誇讚陳每天都很認真、心口如一，跟自己一樣說到做到，並舉出水岸花都、東豐快以及葫蘆墩公園等重要建設，都有陳參與監督。

▲盧秀燕今日替無黨籍議員候選人陳清龍站台，大讚陳清龍正派清廉，一年365天都認真做事。（圖／記者許權毅攝，下同）



陳清龍競總成立大會湧入至少千名支持者，塞爆整條馬路，盧秀燕與陳清龍進場花了將近10分鐘。盧秀燕上台提及，自己替陳清龍站台有三點理由，一是台中市議會有65席，國民黨提了34席，仍有31席沒提，雖然跟陳清龍不同黨派，但相信優質、正派、認真的陳清龍會當選；其二是自己跟陳清龍還是淡江大學學姊學弟；盧秀燕說第三是自己從政30年，看過太多政治人物，有的心口不一、政見開一大堆，最後都沒做，但陳清龍跟自己一樣說到做到。

盧秀燕大讚陳清龍365天都很認真，三更半夜、清晨都會打電話來，大多都是為了緊急狀況，像是颱風、地震等等急事，當然路平、水溝通等等更是數不完，說陳清龍是「心口如一，服務不中斷，沒因為選舉才有。」

盧秀燕接著說，許多重大建設也是由陳清龍建議、監督，像是豐原的水岸花都，就是陳清龍的代名詞，同時也是豐原人最有感的政策之一，目前水岸花都第二期已經進入設計階段，預算至少1.6億，此外還有葫蘆墩公園、東豐快、豐原轉運中心以及中正百年公園整建會勘，都可見陳清龍的身影。

盧秀燕最後說道「他當選我落選怎麼辦？」呼籲台下民眾同樣要支持自己，最後替陳清龍與陳清龍妻子披上彩帶，牽起陳清龍雙手，在主持人高喊下疾呼「凍蒜」，現場支持者也熱情回應。