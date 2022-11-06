「最強母雞」幫「最大支柱」站台！盧秀燕、張清照聯合競總湧3千人

▲「最強母雞」台中市長盧秀燕幫紅派大咖、台中市議長張清照站台！（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

選戰最後倒數20天，爭取連任的台中市長盧秀燕，今（6）日與紅派大咖、台中市議長張清照成立聯合競選總部。競總預估，現場超過3000名支持者，將會場擠得水洩不通。現場大咖雲集，包括前總統府祕書長、前台中縣長廖了以、立委江啟臣、楊瓊瓔以及前議長張清堂、清水紫雲巖主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月也到場表達力挺，爭取連任的氣勢高昂。

盧秀燕表示，現在台中是全國第二大城、中央統計11項經濟指標全國第一，失業率全國最低。市府有好的成績，背後最大的力量就是議長張清照，因為有張清照議長在議會全力支持市府建設，讓市府政策順利推動。

▲盧秀燕、張清照成立聯合競總3000人湧入場。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕也強調，議長選舉比市長的選舉更重要，她從政30幾年，看過的政治人物不下幾百人，包括總統、行政院長、部長，但其中議長張清照是他最敬佩的政治人物，平時話不多、做事很正派，受到全體議員的尊敬，成為全國知名的議長，要請託鄉親11月26日要集中選票讓市長、議員雙雙連任。

張清照表示，4年任內爭取海線國民運動中心、梧棲社宅、鰲峰山大型停車場、清水火車站跨站天橋、全國最標準自行車場、海生館內部工程、9條計畫道路等等不計其數，他的願望是讓海線能發展成為真正的副都心，鄉親生活更便利，他也感謝盧秀燕全力配合編列經費，讓海線有這麼多好建設。