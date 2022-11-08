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東森購物網組隊PK戰開跑、跨夜直播狂灑購物金　雙11最高回饋42%

東森購物雙11（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網今年推出「購物狂PK戰」組隊成團活動，前10名享11%東森幣及樂透金回饋。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰雙11，東森購物狂灑萬元樂透金，天天搶紅包，中獎率100%，更推出「購物狂PK戰」，活動已於11/4起展開，3人組隊成團，消費累計到雙11當天，每隊消費金額前10名可享11%東森幣及樂透金回饋。另外，雙11當天還有加碼抽獎活動，消費滿額最高享42%回饋。

直播電商近年盛行，東購森物網在雙11檔期將邀請百萬網紅一同加入跨夜直播行列，端出超過30個獎項與多名111、1111購物金（樂透金）於直播節目中放送，提高會員服務與購物新體驗。預估今年雙11全月營收成長約40%，第四季在雙11、雙12及耶誕節慶助攻下，可望比第三季成長25%。

東森購物網「雙11Ready購」活動開跑後，推出包含下殺超折扣商品、一鍵全領限量折價券、下單不限金額抽頂級萬元商品、全站消費滿額最高回饋42%等，強打各種抗通膨優惠活動，其中針對生活流行、美妝、保健商品，11/9（三）至11/13（日）推出消費累積滿3,000送300樂透金，最高送1,111樂透金，雙11當天購買3C，消費不限金額筆筆回饋3%樂透金，上限50,000元。

家電全館在雙11當天也有大放送，消費單筆滿3,000加碼回饋5%樂透金，上限1111元。東森獨家LINE POINTS雙11瘋狂送，購買飛利浦指定清淨機、咖啡機最高享15%回饋，LINE POINTS回饋10%無上限，滿額再加碼送5%樂透金。象印家電指定商品獨家LINE PONITS 5%無上限與東森幣6%，最高享11%回饋。

東森購物雙11（圖／東森購物網提供）

▲▼雙11購買指定商品，享東森購物獨家LINE POINTS回饋。

東森購物雙11（圖／東森購物網提供）

東森購物網表示，雙11熱賣商品首推24小時快速出貨的國際及日立除濕機，搭配節能家電補助方案，最高再省1,200元；春風、舒潔、東風等品牌衛生紙與好奇濕紙巾等生活用品，可口可樂和王品餐卷等美食類，以及小米手機等3C也有多檔促銷，東森與合作供應商規劃了超值優惠活動，高達10萬件熱銷商品進行促銷，備貨量是去年雙11 的倍數，讓消費者好買且划算。

針對今年雙11購物節，東森購物網預估物流作業量將較去年成長約3倍，單日出貨量約60,000件，因此超前部署，在楊梅物流園區建置近二萬坪倉庫，導入自動分揀機及高速分貨機，加速出貨效率及正確性。為強化後端宅配機制，除了原有兩大宅配合作商，也整合合作夥伴全省衛星倉，進行機車快速配送，透過流程優化縮短貨品從進倉到出庫的時間，從過往數據提前做好各項庫存及運能調度，讓商品可在時效內送到客戶手中。

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