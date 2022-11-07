補貨了！雙11買衛生紙單包不到10元　必囤日用品箱購低價快搶

▲東森購物網在雙11期間針對品牌衛生紙、尿布、衛生棉優惠下殺。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11期間除了趁低價買高單價3C、家電，衛生紙、尿布、洗衣球等日用品也是很多人的購物清單之一，並傾向大組數購買，有的甚至是直接囤貨一年份，一次購足更省荷包，單件換算下來也划算。為吸引消費者下單炒熱買氣，網購業者相繼祭出抗漲策略，推出民生日用品下殺折扣、箱購優惠組合，春風抽取衛生紙2件再折150、金百利舒潔衛生紙單包免10元、ARIEL洗衣球1顆批發價僅5.7元。

面對物價不停上漲，為了讓消費者有感，東森購物網在今年雙11主打「讓利抗通膨」，暖身階段即推出天天搶紅包、狂灑萬元樂透金等各項回饋，同時搭配3C、家電及美妝、生活用品等熱門商品促銷，活動開跑後，截至目前為止，觀察買氣已較去年同期成長20%，並預估除濕機、衛生紙、美食等將是這檔熱賣品項。

其中，日用品如衛生紙、濕紙巾、尿布、衛生棉等，現在就有折扣下殺可搶購，東森購物網針對春風、舒潔、東風等品牌推出優惠活動，春風柔韌感抽取衛生紙110抽x12包x6串，2件再折150；東森蒲公英環保抽取衛生紙150抽X28包X3串，11/9～11/13買2件再折111；Strawberry益菌棉守護組，東森幣100%回饋；東風系列產品廚房紙巾、抽取式衛生紙、綠茶抗菌濃縮洗衣精等，11/9～11/13買2件再折111；好奇純水嬰兒濕巾加厚型90抽x20包/箱，2件送$111樂透金。

樂天市場也觀察到消費者傾向趁著雙11優惠期間大量箱購民生用品抗漲，活動開跑至今，像是衛生紙、尿布、洗碗精補充包等，以「箱」為單位的商品買氣相較平日成長超過二倍。站上也精選10大必囤日用品推薦，春風超細柔抽取式衛生紙、幫寶適一級幫拉拉褲、P&G Ariel洗衣球補充包、3M細滑牙線棒、BAAN嬰兒保養柔濕巾49折起，MIYOSHI無添加泡沫洗手乳、茶樹莊園超濃縮洗碗精祭出最低3.6折起箱購優惠，活動將持續至11/14。

▲樂天市場雙11祭出衛生紙、尿布等箱購抗漲優惠。（圖／樂天市場提供）

在通膨影響下，不少人為省荷包會一次買齊尿布、衛生紙、洗衣球組合，PChome 24h購物針對每年雙11必囤的民生日用品，推出多款箱購優惠組合，「幫寶適 一級幫拉拉褲」即日起至11/13下殺72折，均箱1,394元，再送阿奇聯名玩具；「ARIEL 深層抗菌除臭洗衣精2+12 超值組」11/9～11/12特價911元；「舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙」即日起至11/8特價759元，11/9～11/12再下殺，平均單包不到10元銅板價。

生活市集也在雙11主攻民生用品，特選站內年度熱銷霸品即日起下殺3折起，如五月花新柔韌抽取式衛生紙110抽x12包x6袋/箱，特價839元；ARIEL 4D碳酸洗衣膠球39顆入16包，換算1顆僅5.7元；饗城超濃養生麻油猴頭杏鮑菇湯限時抗漲76折，購買最大組數40入，每入只要75.9元；頂級蓄溫保暖可水洗發熱棉被一件千元有找，只要690元。除了補貨熱銷單品，檔期首波還可賺全站雙點回饋生活幣、LINE POINTS最高達19%。

▲ARIEL 4D碳酸洗衣膠球39顆入16包，雙11優惠價入手，換算1顆只要5.7元。（圖／生活市集提供）