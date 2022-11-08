雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

▲迎接雙11，萊爾富推出「特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯」各只要優惠價1111元。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這周五就是雙11購物節了，準備好清空購物車了嗎？就有超商推出一連串雙11優惠活動，咖啡控想省荷包可要把握機會，限時3天「特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯」各只要1111元，等於最低喝1杯特濃美式只要花31元；另外，為慶祝該超商線上購物平台全新開站，5千款商品下殺最低1折起。

萊爾富推出一系列雙11活動，11/9起至11/11止，門市及Hi-Life VIP APP整買零取將開賣咖啡組合優惠，「Hi Café特濃美式」36杯或「Hi Café特濃拿鐵」30杯通通只要1111元，冰熱可任選，平均每杯特濃美式只要31元、特濃拿鐵37元。

萊爾富還打造全新線上購物平台，首波販售的品項數高達5000款，吃的用的通通有，商品下殺最低1折，還祭出總價值高達6位數、15項商品抽獎活動，民眾只要在11/15前於平台單筆消費滿299元，即可獲得抽獎機會1次，獎品有Panasonic 55型4K聯網LED顯示器(視訊盒)、Dyson Supersonic™吹風機桃紅HD03等。

▲萊爾富線上購物平台5千件商品最低享1折起優惠，還有滿額抽獎活動。

另外，在11/15前註冊為萊爾富線上購物會員，首筆訂單不限消費金額，即可免費獲得Hi Café大杯冰／熱美式或曼陀珠葡萄口味，消費滿399元再送50元折價券；同時間若在線上購物平台購買常溫商品單筆滿99元，選擇萊爾富取貨可享免運，取貨時還可獲得40元線上購物折扣碼。

▲7-11推出雙11咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）

7-11線上、門市推出雙11優惠，即日起至11/11止，門市上萬件指定商品可享「任選2件79折、4件75折」，包括CITY系列(不含精品咖啡)、飲料、零食、泡麵共12類商品皆在優惠中，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折。

11/13起至11/15止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串；門市還有限量「雙11隨取卡」，每張售價1000元，有機會刮中11111元面額商品卡，狂翻11倍，首5日購買還加贈CITY CAFE中杯美式1杯。

▲雙11隨取卡有機會刮中11111元面額商品卡。

OPEN POINT行動隨時取自11/9起至11/15止推出組合優惠，期間每日推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11，還有CITY CAFE大杯拿鐵19杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯、CITY TEA經典純奶茶22杯以及CITY PRIMA精品美式13杯通通都只要711元，可冰熱互換。

OPEN POINT APP「雲端開心卡」將在11/11起至11/17止推出「雙11購物節開心卡」，限量4萬組，加碼贈送111點OPEN POINT點數，等同價值111元的購物金，買越多回饋越多；另外，i預購平台即日起至11/24前「不限消費金額皆免運」，指定商品單筆消費滿1111元，享11%OPEN POINT點數回饋，部分商品再加碼11%，最高享22%點數 (每個會員帳號回饋上限1500點)。

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