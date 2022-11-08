蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭業界最高信用卡25%回饋。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠倒數3天！在「0元起免運券」、「商城85折券」及「抽1年搭機免運」三大優惠助攻下，用戶進站人次不斷成長！據金管會觀察 ，今年前8月的信用卡簽帳金額高達新台幣2兆2,559億元，年增11.54%，8月刷卡額亦達3,038億元。蝦皮購物為搶攻購物節刷卡商機，攜手國泰世華、元大、玉山、兆豐等近30家銀行，在雙11檔期間祭出全銀行最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不僅可享高達30%蝦幣回饋，搭配13%蝦幣回饋券使用，最高上看43%的回饋，讓用戶荷包大補血，放肆搶優惠！

一年一度的蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手Dyson、Dr.WU、3CE等知名品牌祭出最低3折優惠， 11/11當天不限金額下單並選擇超商取貨，加碼再送免費精選咖啡，要讓用戶買越多、省越多！不只讓你輕鬆帶回夢幻逸品，蝦皮購物還要帶你幸福飛上天，11/10直播日下單就抽泰國來回機票，豪灑限定1折券、０元起免運券等眾多寵粉直播限定優惠券，邀你購物免運、出國也免運！

雙11夯品下殺千元有找！再祭業界最高回饋 刷國泰世華蝦皮購物聯名卡享最高43%蝦幣回饋

蝦皮購物「11.11最強購物節」正式活動即將來臨，為炒熱站上買氣，New Balance、Dr.WU、3CE等百大知名品牌，天天下殺千元有找！好穿又好搭的New Balance 復古鞋，下殺1,111元；adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋，11/8下單只要2,959元，直接現省3千元；口碑好評不斷的Dr.Douxi 杏仁酸精華液，有效輕鬆掃除老廢角質，最低300元即可入手，讓小資女輕鬆保養無負擔；家家必備的清潔幫手Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器，肉眼看不見的微塵也能幫你有效打擊，擊退秋冬換季過敏，優惠價19,900元； 長效保濕不間斷的DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水、持色不卡粉的3CE 九色紛呈眼影盤，則通通千元有找！

站上人氣商品優惠不間斷外，「11.11最強購物節」信用卡回饋也超狂！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡11/11當天除了最高享30%蝦幣回饋外，搭配加碼的13%蝦幣回饋券，最高可帶走11,180蝦幣！元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行則祭最高25%的刷卡回饋金，致力打造最強回饋盛宴！

▲New Balance復古鞋（蝦皮獨家款）。

▲adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋。

▲Dr.Douxi杏仁酸精華液。

▲Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器。

▲3CE九色眼影盤。

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠再加碼 信用卡刷越多賺越多、超商取貨再送暖心咖啡

優惠一：國泰世華蝦皮購物聯名卡祭業界最高43%蝦幣回饋，消費滿26,000元領券加登錄可享11,180蝦幣回饋！

國泰世華蝦皮購物聯名卡：11月消費除了享聯名卡原有的4%蝦幣回饋外，11/11當日再加碼6%蝦幣回饋，還可疊加11月祭出的超狂20%蝦幣回饋，單筆滿26,000元加碼贈5,200蝦幣。搭配11/11限定使用的13%蝦幣回饋券，即可享高達43%的蝦幣回饋，讓你蝦幣領到手軟

優惠二：元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行祭最高25%回饋，最高可享25,000刷卡金！

元大銀行：11/1-11/30 單筆分期滿3,000元回饋300元刷卡金；單筆分期滿100,000元回饋25,000刷卡金

國泰世華：11/8-11/12 單筆滿25,000元回饋2,500元刷卡金；單筆分期滿40,000元，回饋4,000元刷卡金

玉山銀行：11/1-11/11單筆分期滿11,111元回饋1,111元刷卡金；單筆分期滿30,000元回饋2,800元刷卡金

台新銀行：11/1-11/11單筆滿11,111元回饋1,111元刷卡金；單筆分期滿22,222元回饋2,222元刷卡金

中國信託：11/1-11/11單筆分期滿6,000元回饋350元刷卡金；單筆分期滿15,000元回饋1,100元刷卡金

台北富邦：11/1-11/11累積分期滿10,000元回饋1,100元刷卡金

星辰銀行：11/1-11/11累積分期滿11,111元回饋2,222元刷卡金；累積分期滿30,000元回饋3,000元刷卡金

兆豐銀行：11/1-11/11單筆滿1,111元回饋200元刷卡金

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