　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭業界最高信用卡25%回饋。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠倒數3天！在「0元起免運券」、「商城85折券」及「抽1年搭機免運」三大優惠助攻下，用戶進站人次不斷成長！據金管會觀察 ，今年前8月的信用卡簽帳金額高達新台幣2兆2,559億元，年增11.54%，8月刷卡額亦達3,038億元。蝦皮購物為搶攻購物節刷卡商機，攜手國泰世華、元大、玉山、兆豐等近30家銀行，在雙11檔期間祭出全銀行最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不僅可享高達30%蝦幣回饋，搭配13%蝦幣回饋券使用，最高上看43%的回饋，讓用戶荷包大補血，放肆搶優惠！

一年一度的蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手Dyson、Dr.WU、3CE等知名品牌祭出最低3折優惠， 11/11當天不限金額下單並選擇超商取貨，加碼再送免費精選咖啡，要讓用戶買越多、省越多！不只讓你輕鬆帶回夢幻逸品，蝦皮購物還要帶你幸福飛上天，11/10直播日下單就抽泰國來回機票，豪灑限定1折券、０元起免運券等眾多寵粉直播限定優惠券，邀你購物免運、出國也免運！

雙11夯品下殺千元有找！再祭業界最高回饋 刷國泰世華蝦皮購物聯名卡享最高43%蝦幣回饋
蝦皮購物「11.11最強購物節」正式活動即將來臨，為炒熱站上買氣，New Balance、Dr.WU、3CE等百大知名品牌，天天下殺千元有找！好穿又好搭的New Balance 復古鞋，下殺1,111元；adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋，11/8下單只要2,959元，直接現省3千元；口碑好評不斷的Dr.Douxi 杏仁酸精華液，有效輕鬆掃除老廢角質，最低300元即可入手，讓小資女輕鬆保養無負擔；家家必備的清潔幫手Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器，肉眼看不見的微塵也能幫你有效打擊，擊退秋冬換季過敏，優惠價19,900元； 長效保濕不間斷的DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水、持色不卡粉的3CE 九色紛呈眼影盤，則通通千元有找！

站上人氣商品優惠不間斷外，「11.11最強購物節」信用卡回饋也超狂！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡11/11當天除了最高享30%蝦幣回饋外，搭配加碼的13%蝦幣回饋券，最高可帶走11,180蝦幣！元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行則祭最高25%的刷卡回饋金，致力打造最強回饋盛宴！

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲New Balance復古鞋（蝦皮獨家款）。

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋。

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲Dr.Douxi杏仁酸精華液。

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器。

蝦皮購物「11.11最強購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲3CE九色眼影盤。

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠再加碼 信用卡刷越多賺越多、超商取貨再送暖心咖啡
優惠一：國泰世華蝦皮購物聯名卡祭業界最高43%蝦幣回饋，消費滿26,000元領券加登錄可享11,180蝦幣回饋！
 國泰世華蝦皮購物聯名卡：11月消費除了享聯名卡原有的4%蝦幣回饋外，11/11當日再加碼6%蝦幣回饋，還可疊加11月祭出的超狂20%蝦幣回饋，單筆滿26,000元加碼贈5,200蝦幣。搭配11/11限定使用的13%蝦幣回饋券，即可享高達43%的蝦幣回饋，讓你蝦幣領到手軟

優惠二：元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行祭最高25%回饋，最高可享25,000刷卡金！
元大銀行：11/1-11/30 單筆分期滿3,000元回饋300元刷卡金；單筆分期滿100,000元回饋25,000刷卡金
國泰世華：11/8-11/12 單筆滿25,000元回饋2,500元刷卡金；單筆分期滿40,000元，回饋4,000元刷卡金
玉山銀行：11/1-11/11單筆分期滿11,111元回饋1,111元刷卡金；單筆分期滿30,000元回饋2,800元刷卡金
台新銀行：11/1-11/11單筆滿11,111元回饋1,111元刷卡金；單筆分期滿22,222元回饋2,222元刷卡金
中國信託：11/1-11/11單筆分期滿6,000元回饋350元刷卡金；單筆分期滿15,000元回饋1,100元刷卡金
台北富邦：11/1-11/11累積分期滿10,000元回饋1,100元刷卡金
星辰銀行：11/1-11/11累積分期滿11,111元回饋2,222元刷卡金；累積分期滿30,000元回饋3,000元刷卡金
兆豐銀行：11/1-11/11單筆滿1,111元回饋200元刷卡金

優惠二：11/11不限金額下單再選超商取貨，超商暖冬熱飲大方送！
7-11：中熱拿鐵（一萬組）
全家：中熱拿鐵 （一萬組）
萊爾富：買大杯熱拿鐵咖啡折25元 （不限組數）
OK超商：買大杯莊園級拿鐵折20 元（不限組數）

ET快訊
快訊／兄弟打線出爐！王威晨重返先發陣容：恢復99.9％
快訊／魔獸來台月薪曝光！　背號選12
「龍蝦」22歲嫩女友起底！　幫訂房面試求職被害人
快訊／魔獸確定打滿整季！　霍華德每場都將先發
BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫嚴
內幕！林耕仁12小時急轉彎　一通「關切電話」不去了
魔獸霍華德來台　他是幕後最大推手！交涉過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

把握雙11折扣　網購無印良品連續4天不限金額85折

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折大家電滿額再送LINE POINTS網友狂喜揪買爆

蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

【廣編】麥卡倫隆重鉅獻無與倫比的年節喜悅　春宴系列2022年版新上市

東森購物網組隊PK戰開跑、跨夜直播狂灑購物金　雙11最高回饋42%

麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

超商開賣「現煮滷味」了！獨家滷汁＋食材越滷越香　限定門市搶先吃

蓋好睡！科技神突破「舒曼波棉被」躺下就能睡

雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

搶11元比薩、雞塊！「8大速食店」最新優惠懶人包　肯德基也買1送1

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

把握雙11折扣　網購無印良品連續4天不限金額85折

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折大家電滿額再送LINE POINTS網友狂喜揪買爆

蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

【廣編】麥卡倫隆重鉅獻無與倫比的年節喜悅　春宴系列2022年版新上市

東森購物網組隊PK戰開跑、跨夜直播狂灑購物金　雙11最高回饋42%

麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

超商開賣「現煮滷味」了！獨家滷汁＋食材越滷越香　限定門市搶先吃

蓋好睡！科技神突破「舒曼波棉被」躺下就能睡

雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

搶11元比薩、雞塊！「8大速食店」最新優惠懶人包　肯德基也買1送1

藍委爆料：國慶煙火無人機隊「全是大陸製」　資安國安令人擔心

一天賠10.29億！　防疫雙險已賠付逾1500億

老年人「住老公寓」...沒電梯好煎熬！　新北推更新重建計劃

謝龍介陣營批台南投資環境差　黃偉哲競辦：那你為何加碼不動產？

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

台塑四寶10月營收1439億元　僅台塑化雙成長

揭陳時中摟人妻被告　徐巧芯沒在怕！手上有更多料「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

消費熱門新聞

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

8大速食店「最新優惠」懶人包

網友集氣亞太雙11　最潮3C 1.1折

頂呱呱「原味1斤雞」限時3天搶！

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」

終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶

科技神突破「舒曼波棉被」躺下就能睡

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

超商開賣獨家滷味！限定門市搶先吃

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

帶著表演的熱愛領路前行！游安順自曝入圍金馬心路歷程

超商特大杯拿鐵下殺35元限時3天搶

「家樂福大直店」熄燈日確定了！

更多熱門

相關新聞

東森購物網雙11消費滿額最高回饋42%

東森購物網雙11消費滿額最高回饋42%

迎戰雙11，東森購物狂灑萬元樂透金，天天搶紅包，中獎率100%，更推出「購物狂PK戰」，活動已於11/4起展開，3人組隊成團，消費累計到雙11當天，每隊消費金額前10名可享11%東森幣及樂透金回饋。另外，雙11當天還有加碼抽獎活動，消費滿額最高享42%回饋。

超商雙11「美式31元、商品下殺1折」

超商雙11「美式31元、商品下殺1折」

補貨了！雙11買衛生紙單包不到10元

補貨了！雙11買衛生紙單包不到10元

漢來美食APP推「雙11」優惠

漢來美食APP推「雙11」優惠

超商加碼「雙11優惠」滿額折抵送衛生紙

超商加碼「雙11優惠」滿額折抵送衛生紙

關鍵字：

雙111111蝦皮購物

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面