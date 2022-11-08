把握雙11折扣　網購無印良品連續4天不限金額85折

▲東森購物網今年雙11推出「購物狂PK戰」組隊成團活動，前10名享11%東森幣及樂透金回饋。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期各大電商狂打雙11促銷活動，東森購物網強打抗通膨優惠，現在買是省錢好時機，博客來無印良品館今年也推出連續4天不限金額85折優惠，部分商品再享折上折，等同於77折，買下來省更多。momo購物網則是從大調查發現，雙11期間網友主要鎖定高單價3C家電、囤貨王日用紙品、高回購美妝保健等，趁優惠入手、囤貨。

雙11優惠多，不少人會鎖定購入冬季保養、居家生活、3C家電，東森購物網在這波大檔推出下殺折扣商品、一鍵全領限量折價券、下單不限金額抽頂級萬元商品、全站消費滿額最高回饋42%等，強打各種抗通膨優惠活動，其中針對生活流行、美妝、保健商品，11/9～11/13期間消費累積滿3,000送300樂透金，最高送1,111樂透金，雙11當天購買3C，消費不限金額筆筆回饋3%樂透金，上限50,000元。

▲博客來「MUJI無印良品館」雙11限時不限金額85折。（圖／博客來提供）

喜愛簡約風格的無印迷，雙11把握採購保暖衣物、居家換季的機會，11月10日到11月13日連續4天，在博客來「MUJI無印良品館」購買包括大型傢俱、家居織品、衣料服飾、美妝保養、文具、生活雜貨，不限金額結帳再享85折，累計滿2,111元登記送211點OPEN POINT，其中，獨家桌上型PP盒2件9折、棉麻收納2件9折、木製收納盒9折、大型家具滿5000元免運費，亦可配合結帳再享85折活動折上折。

不過部分商品除外，優惠不再疊加，主要是折扣比85折更下殺，像是棉帆布懶骨頭本體＋椅套組合優惠3,511元，現省879元，等同於8折；隨著各國逐步解封，旅遊開始復甦，趁這檔買行李箱，四輪硬殼止滑拉桿箱63L 26吋米色款也有7折，特價3,850元，下單搶購時需留意。

momo購物網則是根據「2022雙11網友購物車」大調查發現，趁著雙11的活動加持、深度優惠，消費者優先搶買平日躊躇難下訂的高單家電，像是大型家電中呼聲前三高的大尺寸電視、烘衣機、冰箱；還有小型家電中的人氣三寶吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋等。高回購率的衛生紙、廚房紙巾等日用紙品，精華液、乳液、底妝、葉黃素等美妝保健品，也都是必囤商品。另外，Apple年度新機iPhone 14也是許多網友指名下手的目標。