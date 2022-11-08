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全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折大家電滿額再送LINE POINTS網友狂喜揪買爆

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲雙11檔期，全國電子為了回饋消費者，自即日起推出破盤超值優惠價，期間限定活動要買要快。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

前陣子有人發文討論「全國電子」自1975年創立、目前全台已超過300家門市，為何能夠一直屹立不搖？大票網友熱議認為，「就服務真心好，店員講話客氣又熱心」、「全國真的不錯啊，沒比較貴，售後品質也好，近年來換裝潢逛起來也很舒服」；但其實全國電子不只以「揪感心」的服務和售後品質深入人心，更是常常祭出超殺折扣回饋忠實顧客，像是近期雙11購物強檔，全國電子就推出自即日起～11/16的破盤優惠大放送！大家電78折起，綁定全國電子LINE好友購買四大家電滿額送1000點LINE POINTS，天天玩LINE遊戲還能再抽最高2000元折價券；除了家電9折外，也有眾人最愛的滿額加1元多1件，像是夢幻家電dyson清淨機、按摩椅1元就有機會帶回家；你以為這樣就沒了？錯！最猛的破盤好康還有銀行優惠，最高可回饋15000，讓網友笑說「雙11不買爆我絕不走出全國電子」。

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲許多民眾會趁雙11檔期到處比價想入手的夢幻逸品如大電視等，或選擇更新家電，全國電子貼心消費者祭出超殺折扣幫大家輕鬆入手。

想趁雙11入手新家電提升居家生活質感，但比價比得眼花繚亂還沒辦法找到最划算的方案？全國電子一次解決民眾所有煩惱，超值優惠不手軟通通一次給好給滿。從支付方式就開始為消費者精打細算，指定銀行刷卡最高享24期0利率，輕鬆付款提前享受，破盤雙11滿額回饋更可達到最高15,000元，行動支付台灣Pay獨家回饋滿額享10%回饋，Pi拍錢包綁玉山卡單筆滿萬最高贈900P，結帳使用zingala銀角零卡無卡分期新會員最高回饋1,200元，滿額抽雙人來回機票，結帳就等於再賺一波，民眾想怎麼pay都行都超值。

全國電子行銷長林奕君表示，「像這時候就非常推薦民眾更換空調，比起夏天需要才換，現在買不必排隊等安裝，馬上就能到府服務，一年四季都能享受冷暖好空氣。而且現在買空調還有破盤獨家優惠，最高享回饋18000，綁定全國電子LINE會員可預約空調免費場勘，完成安裝後再送4000折價序號，之後購買四大家電現折3000、買電腦再折1000。優惠還沒完，另外再享原廠好禮贈品最高拿8000，週末綠點消費回饋最高再拿2000，貨物稅減徵最高省2000，節能家電北市加碼補助空調每台3000，最重要的是雙11破盤期間消費空調滿額再送1000點LINE POINTS，眾多優惠讓空調直逼半價、折扣超殺！」

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲全國電子行銷長林奕君表示，雙11就是民眾買空調的最好時間。

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

平時覺得貴鬆鬆的大尺寸電視、濕冷季節不能少的洗脫烘衣機，以及接下來喜迎各種年末聚會必備囤滿美味食物的冰箱，更是該趁全國電子雙11破盤活動時通通買起來，即日起至11/16全館家電9折，再推出全館消費滿額「加一元多一件」優惠，民眾買家電、全國電子阿莎力再送你家電！dyson清淨機、按摩椅1元帶回家，綁定LINE好友還能天天抽最高2000元商品折價序號，在檔期添購電視、空調、冰箱、洗衣機四大家電，滿額送1000點LINE點數。

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

在全國電子購買各別品牌家電，雙11優惠好康一樣拿到手軟，LG家電享年終成家滿額送，登錄發票可享XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響、LG PuriCare 360°空氣清淨機 HEPA 13版、Smart 變頻雙門186公升冰箱好禮三選一；除了大家電有滿滿的好康優惠外，指定小家電單品滿萬送1000元折價券，dyson指定商品64折再送豪禮，期間限定的破盤活動太超值，行銷長林奕君笑說錯過太可惜！

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

而且全國電子不只有大小家電，當你覺得用電腦打遊戲時速度老是lag跟不上隊友、想後製影片偏偏筆電跑不動不給力，雙11破盤活動期間就是走進全國電子門市選購數位3C神隊友的最佳時機，電腦最高現折2222元，Windows電腦現折1111元（限指定機種），購買指定Intel® Core™ H系列處理器筆電，加碼再折1111元，買指定周邊抽瑞穗天合住宿券，11月生日我最大壽星結帳再享好秋折扣，筆電享生日禮金現折500元，購買桌機享生日禮金現折300元，螢幕加碼享結帳1%優惠、網路線享88折優惠，分享器享生日禮金現折50元。

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

商務客愛用、輕巧隨身帶著走的iPad，破盤雙11的優惠價更是橫掃業界，入手iPad 9 10.2吋 64GB（Wi-Fi）只要10,100元，還能再享指定平板送皮卡丘證件套以及登錄發票抽輝葉價值39,999元超有力小沙發按摩椅，成為這波活動必搶好康！

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國電子11月破盤商品及店景拍攝。（圖／記者李毓康攝）

全國電子「揪感心」的品牌精神與積極創新的經營理念受到全民喜愛，不僅持續提供最新潮的3C家電情境式互動體驗，也擴增生活商品服務範疇和門市生活品味專區，成為大家生活圈裡不可或缺的可靠好鄰居，讓不同客群都能擁抱一站式購物體驗，從3C家電到生活商品一次全部滿足，適逢雙11折扣破盤限定活動，用最划算的價格帶回年終時尚家電，創造質感居家幸福生活。

雙11破盤超夯優惠https://reurl.cc/OEkze7

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