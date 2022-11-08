快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。陳時中7日駁斥鹹豬手一說後，8日再指，「選舉也應該要有人性」，不要再做這種傷害人的事情，並指太太對於有人被無端影射「有所不滿」。

陳時中今天上午在「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會會後受訪說，不管情勢怎麼樣變化，這樣的動作就是一個惡劣的動作，無端地把其他的人影射進來，都是一種傷害，「我覺得，在選舉也應該要有人性，大家還是秉持著政見跟台灣未來、台北未來的發展，大家盡量提出相關的意見，不要再做這種傷害人的事情。」

媒體追問，聽聞女方有向陳時中道歉，陳當時如何回應？陳說，不要再牽扯到其他人了，傷害已經很深，無端去牽扯其他人，造成傷害，這不是社會想要做的事情。

媒體也關注，昨天陳時中在專訪時談到太太態度，她怎麼說？陳時中說，「我太太身為一個女性，我相信對這樣的事情，有人被無端的影射，當然身為女性都會有所不滿」；至於以後政治人物跟異性相處是否要避嫌？陳說，選舉也好，平常做人也好，「都是人啦，把人做好就好」。