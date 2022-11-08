台電稱為松湖變電所開230場說明會　黃珊珊：找2個里長聊聊就算一場？

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市缺電問題再度熱議！針對無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨批台電「根本不急」，台電晚間回應，對於台北東區供電問題「比誰都急」，更評估了11個方案，辦理超過230次溝通說明。對此，黃珊珊8日再嗆，找2個里長聊一聊就算一場說明會，若開幾百場說明會．為什麼都辦不成？「你們如果開了幾百場的說明會，為什麼都辦不成？那表示你們根本都不急啊」。

針對被王美花指松湖變電所興建，當時是抗議最大聲的議員，黃珊珊說，「當時議員每個都抗議設在住宅區旁邊，所以才去幫他們找地方」，找了地方給台電，台電都不要，重點是這個。

「王美花部長可能之前沒有當過部長，所以不知道前面的狀況。」黃珊珊反問，那為什麼找了10幾個地方台電都不要？台電沒有要檢討本來設置的配置，然後20多年後才說現在很急，「你們如果開了幾百場的說明會，那為什麼都辦不成？那表示你們根本都不急啊」。

媒體追問，是否說明會成效不太佳？黃珊珊說，台電的說明會就是去找2個里長聊一聊就叫一場說明會、找了5個人坐下來就叫一場說明會，「大型的說明會才開過幾場？然後只要有人抗議，包括委員議員民眾一講反對，他們就停下來」，市長柯文哲8年只來開過一場說明會，「所以不要告訴我他們很急，他們從來都不急」。

黃珊珊說，限電是現在進行式、限電是百姓的感受、限電是隨時存在在台北市的不定時炸彈，「中央一直在說蓋不蓋變電所，完全是模糊焦點」，這跟百姓現在面對，包括企業要進駐的電不夠，這件事情到現在不能解決，就一直在扯變電所。