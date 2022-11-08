蔡依林演唱會「代購價」一張13萬！　綠議員籲政院消保會介入

▲蔡依林年底開唱。（圖／凌時差提供）

記者詹宜庭／台北報導

天后蔡依林（Jolin）將在12月31日起一連在台北小巨蛋唱6場演唱會；然而5日門票正式開賣後，6.6萬張門票在6分鐘內就秒殺完售，連釋票也快速賣完，讓許多歌迷直呼可惜。民進黨台北市議員許淑華8日表示，她接到民眾陳情稱黃牛瞄準疫情結束的演唱會商機，在社團以代購價名義做掩護，「將原先一張500元門票開價到一張7800元，甚至喊到13萬元」，呼籲行政院消費者保護會介入，遏止這種違法行為。

蔡依林演唱會門票於本月5日開賣，短短6分鐘就銷售一空，掀起網路上一波「求票潮」。有網友表示，有不肖黃牛在臉書社團與相關票券平台上以「代購價」名義賣票，價格從原本的800元至4900元，飆漲成2875元至13萬8000元，漲幅將近翻了28倍，行徑非常誇張。

不僅如此，許淑華今日更透露，有民眾向她陳情，黃牛瞄準疫情結束後的演唱會商機，在社團以代購價名義做掩護，將原先一張500元門票開價到一張7800元，且黃牛網站上也釋出大量票劵，將原價4900元的票炒破至13萬元。

許淑華補充，不只蔡依林演唱會，先前「SUPER SHOW 9：ROAD」演唱會在10月22日開賣時，連2場都秒殺，黃牛開價更是漫天飛，一張門票炒到10萬元都有，甚至有粉絲揪出黃牛比官方還要早5小時公佈票價。

「行政院消費者保護會應儘速介入，並遏止這種違法行為。」許淑華呼籲，隨著疫情逐漸趨緩，藝人表演與演唱會成了不肖人士鎖定的目標，將搶到的門票在臉書各大社團以「代購價」為由，高單價賣出並謀求暴利，建議行政院相關單位了解，改善這種黃牛行徑。最後，許淑華也提醒，民眾應注意詐騙，勿透過來路不明的管道購票，以免受騙。