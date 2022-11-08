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批綠豪砸48億「百里種樹」禍害鄉里　國民黨：蔡英文對屏東承諾全跳票

▲▼ 國民黨「人口跌破八十萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會。（圖／國民黨提供）

▲ 國民黨今召開「人口跌破八十萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（8）日召開「人口跌破八十萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會，屏東縣議員黃明賢、屏東市市民代表傅建雄及國民黨文傳會副主委練鴻慶出席。黃明賢指出，總統是屏東人、行政院長是屏東人、立法院也是屏東人，民進黨完全執政這幾年卻總是糊弄屏東鄉親，交通建設該作的不作，只會畫大餅，呼籲民眾年底用選票強力譴責，「屏東人你應該要生氣！」

練鴻慶指出，2015年，屏東縣長潘孟安曾請求蔡英文照顧屏東。當時潘孟安抱怨屏東統籌分配款比率太低，結果現在卻每況愈下，比馬政府時代還低；潘孟安質疑高鐵延伸至屏東沒下文，結果現在規劃屏東段僅2.6公里，一小時一班，尚未核定；潘孟安呼籲國道三號、國道十號、88快速道路有延伸到屏東偏遠鄉鎮必要性，現在除了屏北快道已核定，其他高屏二快、屏南快道都還在行政作業，原地踏步；潘孟安稱墾丁連像樣的機場也沒有，現在恆春機場卻是在出租練氣功。蔡英文對屏東的承諾，完全跳票，蔡英文對不起屏東！民進黨曾稱高鐵南延一定要到潮州卻未見落實，若真有心應全線規劃、分段施工，是否是騙票？

黃明賢表示，潘孟安每年施政報告都說爭取了包括高鐵南延、屏北快道、屏南快道、高屏東西向第二快道、恆春觀光鐵道和高捷延伸屏東等六項交通政策，看起來洋洋灑灑有願景，但八年過去其實都是一場空，到他任期剩二個月時才在立法院為建設緩慢發怒，毫無政治人物擔當！這六大建設有三項還在可行性研究，根本只是紙上作業。高鐵南延最快也是十年後的事，高屏第二快道就算環評結束還需10年工期，更遑論曾在2019年被蘇貞昌打回票的恆春鐵道。屏東地形狹長，從南到北距離遙遠，其中屏南交通網特別脆弱，只有一條屏鵝公路可聯外，醫療後送需求嚴峻，屏東人30年來念茲在茲一條快速、安全、便利回家的路。

傅建雄指出，交通建設該做的不做，不該做的「百里種樹」卻急就章。總共花了48.8億，行政院還要追加10億才能玩成，但地方認為根本是禍害鄉里。例如工程會影響道路管線，導致經常停水停電，路燈常不亮，曾有老翁在屏鵝公路穿越馬路被車子撞死，屏東明明立委都是民進黨籍，卻任憑人民如何怒喊都無作為，只有發現選情受影響才去關心。從道路品質上看，許多車輛損毀，地方網友曾發起表格填報車損狀況，總共已有包括輪胎爆胎、底盤受損、避震器受損等81件個案，呼籲屏東縣府不能裝睡，應在縣府成立特別行政中心協助民眾申請國賠，而且絕不可是選後駁回之緩兵之計。再加上工程造成屏南大塞車，這種施工品質對得起屏東人？錯誤的政策比貪汙更可怕，屏東人需要的是交通平權、醫療後送、一條安全回家的路。屏南快道迄今看不到影子，老縣長蘇貞昌竟稱只有假日才有需求，讓民進黨的恆春半島黨公職也都相當憤怒！呼籲民進黨應作民眾想作的事，應加速重大交通建設時程，為屏東人未來的美好生活盡心力。

黃明賢最後強調，屏東在今年八月人口跌破八十萬，屏東縣府對少子化重視程度比不上放煙火熱情，做很多停車場、公園表面工程，但使用率都偏低，且對家戶所得分配和產業結構毫無幫助，使得年輕人只能北漂到外地找工作，這八年一切都是空轉！屏東薪資所得和生活水準長期低落，縣長根本無心招商引資，用心經營，導致新生兒越生越少，人口外移越來越嚴重，老人福利更幾乎是全台倒數，導致屏東高樹、里港一帶居民寧可為了更好的福利而遷戶籍到一河之隔的高雄大樹。期待下一個縣長撥亂反正，引進高薪工作機會，讓屏東子弟能夠留在屏東。

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