失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

▲台南市永康警分局大灣派出所追緝失聯移工，獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3嫌依法送辦，永康分局長甘炎民公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康警分局大灣派出所，日前執行防制酒駕勤務時，在永康區永大路二段上，見一輛逾檢註銷自小客車形跡可疑，示意車內人員受檢，車內3名乘客突然從車裡竄出，分別逃逸，警方追緝時獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3名失聯移工依法送辦。

永康分局指出，員警見狀3人竄逃，立即警鳴騎車追捕，3名失聯移工卻分別往暗巷逃竄，這時適逢熱心陳姓機車騎士載蘇姓女友返家路過，見其中一名武姓失聯移工翻牆逃逸，陳男立即主動幫忙警方追逐，蘇女亦從旁協助指引員警正確方向，武姓失聯移工最終為陳男壓制控制，由於警民協力合作，始得順利逮捕3名越南籍逃逸外勞，全案並依入出國及移民法移送善化專勤隊。

熱心的 22陳姓南科工程師及21歲的蘇姓女友在受獎後分別表示：「回家路上遇見警察追捕壞人，看到其中一名翻牆逃跑，當下沒想太多，只想幫忙警察抓到壞人」及「警察加油」！對於陳、蘇二位民眾陳見義勇為、協助警方緝捕失聯移工之義行，永康分局長甘炎民特於7日在分局日報會議中公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品，並稱讚他們的勇氣與機警是「警民合作、維護治安」的最佳典範。

永康分局長甘炎民表示，年底三合一選舉將至，平日重點治安工作從未停擺，本分局將持續打擊詐騙犯罪，肅清暴力組織，查緝毒品槍彈，展現維護治安之決心。在此呼籲民眾，如有發現任何可疑或違法情事，請勇於向警方檢舉，勿讓不法分子存有任何僥倖心態，以確保民眾居家安全，維護社會安寧秩序。