　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

▲台南市永康警分局大灣派出所追緝失聯移工，獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3嫌依法送辦，永康分局長甘炎民公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康警分局大灣派出所追緝失聯移工，獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3嫌依法送辦，永康分局長甘炎民公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康警分局大灣派出所，日前執行防制酒駕勤務時，在永康區永大路二段上，見一輛逾檢註銷自小客車形跡可疑，示意車內人員受檢，車內3名乘客突然從車裡竄出，分別逃逸，警方追緝時獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3名失聯移工依法送辦。

永康分局指出，員警見狀3人竄逃，立即警鳴騎車追捕，3名失聯移工卻分別往暗巷逃竄，這時適逢熱心陳姓機車騎士載蘇姓女友返家路過，見其中一名武姓失聯移工翻牆逃逸，陳男立即主動幫忙警方追逐，蘇女亦從旁協助指引員警正確方向，武姓失聯移工最終為陳男壓制控制，由於警民協力合作，始得順利逮捕3名越南籍逃逸外勞，全案並依入出國及移民法移送善化專勤隊。

▲台南市永康警分局大灣派出所追緝失聯移工，獲民眾協助追捕壓制，成功緝獲3嫌依法送辦，永康分局長甘炎民公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

熱心的 22陳姓南科工程師及21歲的蘇姓女友在受獎後分別表示：「回家路上遇見警察追捕壞人，看到其中一名翻牆逃跑，當下沒想太多，只想幫忙警察抓到壞人」及「警察加油」！對於陳、蘇二位民眾陳見義勇為、協助警方緝捕失聯移工之義行，永康分局長甘炎民特於7日在分局日報會議中公開表揚，頒贈感謝獎座及禮品，並稱讚他們的勇氣與機警是「警民合作、維護治安」的最佳典範。

永康分局長甘炎民表示，年底三合一選舉將至，平日重點治安工作從未停擺，本分局將持續打擊詐騙犯罪，肅清暴力組織，查緝毒品槍彈，展現維護治安之決心。在此呼籲民眾，如有發現任何可疑或違法情事，請勇於向警方檢舉，勿讓不法分子存有任何僥倖心態，以確保民眾居家安全，維護社會安寧秩序。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／魔獸來了！　霍華德首度上場時間曝光
綠營拋「北北基桃1200元月票」　可搭北捷、機捷等5種運具
身家破74億台幣！　魔獸霍華德成台籃史上最大咖洋將
「4生肖、3星座」中大樂透機率高！　今頭獎上看4.7億
今晚有血月！　各縣市賞月機率曝
張愛雅閃婚！　大7歲尪「濃眉高壯」長相曝光
剛上市就降價！　iPhone 14「這款機型」降價逾3000
姓名對中3字！　免費住台中最新飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

餅乾太涮嘴！娃娃機店淪免費自助吧　他連偷3天...第4次翻車了

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次崩潰：不敢買了

快訊／魔獸來了！　霍華德確定19日雲豹主場開幕戰亮相

「豐臀金」挨批套黑色垃圾袋領獎　氣勢還是強過被封殺的前夫肯爺

目睹飛機墜毀！他勇敢跳水救24人「卻昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」反被倒車撞　全被逮

台灣網紅提娜美國遇搶劫！疑「口袋藏槍」掏20美元保命

「1111111」永保安康車票開賣　高雄男搶頭香！買20張向女友求婚

玩濟州島更方便！台虎11／25復飛、德威航空12月首航「台北－濟州」

雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

不給掛號！貓伸手狂拍打　氣到揮拳伸頭：還沒營業

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

張善政反數位威權　拋五策科技政見

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

守護台南市民夜晚安全回家的路

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

桃檢反賄專車出動　四大系統全面出擊

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

大樓庭院有陰宅　清明外人來掃墓

南消二大隊企業自主防災再升級

更多熱門

相關新聞

失聯移工逃3317天！遭逮「雙手合十」：阿彌陀佛

失聯移工逃3317天！遭逮「雙手合十」：阿彌陀佛

高雄市三民二分局員警巡邏時，於路口攔查一部雙載機車，男騎士不停掩護後座女乘客，女子還不停的雙手合十說「阿彌陀佛」，員警將女子帶回查證身分，發現竟是逃逸3317天的失聯移工，全案依違反入出國及移民法將阮女移請移民署專勤隊查處。

南消五大辦理消防安檢強化訓練

南消五大辦理消防安檢強化訓練

西螺警分局家防官李宗軒獲表揚

西螺警分局家防官李宗軒獲表揚

變身「樹人」香蕉葉遮身！移工出怪招仍被逮

變身「樹人」香蕉葉遮身！移工出怪招仍被逮

台南騎士掉落12000元！好心人撿到9千送派出所

台南騎士掉落12000元！好心人撿到9千送派出所

關鍵字：

失聯移工民眾壓制表揚

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶」傳單　網喊：要店家死？

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

11月下旬桃花超旺「4星座」

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面