犯罪被害保護有一套　西螺警分局家防官李宗軒獲法務部表揚

▲李宗軒於2121年間發現被害人過世後，除關懷遺孤未成年兒童，還依其需求轉介相關社福單位協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局西螺分局家防官李宗軒，自2016年8月調任現職，長期推動犯罪被害人保護工作，今年榮獲法務部表揚推展犯罪被害人保護有功人士，並於昨（28）日在新北市政府接受表揚。此次表揚警政類別獲獎人員僅5人，李宗軒為警政署推薦六都以外唯一獲獎者。

西螺警分局說明，李宗軒承辦保護婦幼安全相關業務工作，處理各類案件經驗豐富，並曾於2121年間發現被害人過世後，其未成年子(女)頓失依靠處境堪憂；李宗軒除協助該名未成年兒童有關犯罪被害關懷，並提供相關資訊及依其需求轉介相關社福單位予以協助，且告知相關案件處理流程。

李宗軒積極主動通報財團法人犯罪被害人保護協會雲林分會，順利完成案件介接及緊急安置等工作，希望能幫助被害人遺屬順利度過急難，且有足夠的能量迎向未來。

西螺警分局對於李宗軒傑出表現感到與有榮焉，其獲此殊榮謙稱本項工作感謝工作夥伴群策群力，擔任家防官職務迄今超過6年，對於被害人保護作業有相當深刻的體會，也期許未來繼續透過團隊的力量，將有限的資源集結成無限的動力，落實被害人權益保障。

▲李宗軒承辦保護婦幼安全相關業務工作，曾於2121年間發現被害人過世後，除協助其遺孤未成年兒童有關犯罪被害關懷，並提供相關資訊及依其需求轉介相關社福單位予以協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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