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社會 社會焦點 保障人權

傻眼！變身「樹人」香蕉葉遮身躲查緝　60移工出奇招仍被逮

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園專勤隊日前接獲線報指稱，桃園與楊梅等地區工地有不少失聯移工非法打工，本月26日凌晨會同市府勞動局、楊梅警分局等專案人員到場查緝，當場查獲合計60名非法打工移工與非法雇主到案，其中有移工為躲避查緝拿香蕉葉隱匿或以樹葉變身樹人仍被幹員逐一查獲，全案調查後依入出國及移民法、就業服務法偵辦，移工則被安置等候遣返。

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，其中在楊梅區某工地查獲大批失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，其中在楊梅區某工地查獲大批失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署北區事務大隊指出，桃園市專勤隊26日清晨執行非法移工查察勤務，針對桃園區、楊梅區工地或住宅區等疑似失聯移工聚集處執行連續4波查察勤務，會同桃園市政府勞動局、楊梅警分局等單位組成專案小組查緝。

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，被查獲非法移工被帶回偵訊，等候遣返回國。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，被查獲非法移工被帶回偵訊，等候遣返回國。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中在楊梅區某大型工地查緝時，移工發現大批幹員出現立即四散逃逸，幹員在工地內外四處追捕，有的移工躲在圍籬樹叢中以香蕉葉遮身但仍被查緝到案，還有人疑似以野戰部隊以整片樹葉蓋住全身成為樹人，但仍被員警發現送辦，專案小組總計將3名非法雇主、44名失聯移工、10名逾期停留外僑與3名非法打工的合法移工共計60名非法打工人員查處到案，桃園市專勤隊並將持續追查非法雇主、仲介之行政與刑事責任。

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，其中在楊梅區某工地查獲裝扮成樹人失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月26日起連續四波查察逃逸或失聯移工非法打工，其中在楊梅區某工地查獲裝扮成樹人失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊隊長荊少安指出，本次專案查緝能將失聯移工順利查處到案，事前根據檢舉線報確實掌握非法移工工作地點與連日勘查，礙於工地查處充滿危險性，查捕時容易造成執勤人員受傷，本次專勤隊執行口袋戰術查緝，以驅離失聯移工離開工地至安全地帶，再逐案進行清查。

荊少安強調，外籍移工是國內產業界及家庭之好伙伴，在台工作權益應給予最大保障，非法移工除喪失居留權外，也缺少參加勞健保權利。專勤隊會針對轄內可能藏匿非法移工的處所不定期進行擴大查處專案，並向上究責，呼籲國人雇主等切勿僱用非法移工，如有發現任何非法移工行蹤，可向各地專勤隊提出檢舉，受理單位對檢舉人身分絕對保密外，也會積極查處。

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