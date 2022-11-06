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社會 社會焦點 保障人權

失聯移工逃3317天！遭逮「雙手合十」仰天哀求：阿彌陀佛

▲▼失聯移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女子被攔查時，說不清自己的基本資料，還雙手合十喊「阿彌陀佛」請警方放過她。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民二分局員警巡邏時，於路口攔查一部雙載機車，男騎士不停掩護後座女乘客，女子還不停的雙手合十說「阿彌陀佛」，員警將女子帶回查證身分，發現竟是逃逸3317天的失聯移工，全案依違反入出國及移民法將阮女移請移民署專勤隊查處。

這起事件發生在4日晚間11點多，民族所員警巡邏時，行經三民區建工路與建興路口，攔查一部雙載機車，查證身分時發現後座女乘客狀態極度反常，且男騎士不停掩飾女乘客身分，自稱是其太太，記憶不好，還替她回答所有基本資料。

▲▼失聯移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男騎士替女乘客辯解「照片不像的原因」，但兩人口徑不一致。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過員警根據男子所述資料，比對相片明顯不符，男子辯稱「她最近不舒服，以前臉很胖，最近瘦下來」，不過員警認為還是不像，詢問女子是否能自己回答基本資料，女子開口說：「以前臉很胖，現在瘦下來，美容變苗條」。

就是這時，員警發現兩人不僅口徑不一致，且女子的口音非本國籍，又發現女子竟攜帶另一人的身分證影本及健保卡，她辯稱是替外籍幫傭保管證件，不過警方比對女子與所稱的幫傭證件相片相符，儘管女子不停說著「阿彌陀佛｣苦苦哀求，警方仍依職權將女乘客帶回查證身分。

▲▼失聯移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查出，該名女子為失聯3317天的60歲阮姓越南籍移工，全案依違反入出國及移民法將阮女移請移民署專勤隊查處。

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