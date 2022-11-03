安檢技巧升級民眾安全升等　南消五大辦理消防安檢強化訓練

▲台南市消防局第五大隊，辦理「2022年下半年消防安全講習及專技人員座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊為強化安檢能力，降低公共場所危險因子，3日上午特辦理「2022年下半年消防安全講習及專技人員座談會」，強化消防安檢人員專業技能。

因近年來國內發生多起商圈、校園附近商店等場所，因使用瓦斯不當，發生氣爆事件，造成有人受傷事件。第五大隊為強化液化石油氣管理及配合消防署針對校園周圍500公尺範圍內液化石油氣串接商家專案查核，召集各分隊承辦人進行講習，講授查察執行技巧、針對串接場所現場如何改善及落實安全管理等課題，以保障校園周遭學生飲食安全。

為加強檢修申報業務相關交流，辦理專技人員意見交流座談會，會中針對線上檢修申報、滅火器合格標籤認定及相關執法疑義等問題，進行意見交流，會中討論熱烈，教學相長，讓與會相關人員獲益良多。

此外，為精進安檢小組專業技能，第五大隊邀請消防局退休資深安檢人員暨消友會技術顧問何光泰擔任講師，針對消防檢修申報制度，分享實務技巧及經驗，使消防人員持續為公共安全把關。

台南市消防局局長李明峯表示，隨著法令與時俱進，消防機關需定期辦理安檢講習訓練，除了更新法令資訊，也透過專技人員意見的交流，了解實務方面的精進作法，讓法規面與實務面相互結合。

台南市長黃偉哲表示，場所業者應重視公共安全，除設置消防安全設備，並定期維護保持堪用，落實『自己財產、自己保護』理念，進而維護民眾生命財產安全。