超狂候選人談量子糾纏+基因工程　資深手語老師拚了！結束猛擦汗

▲斗南牙醫師林佳瑜政見發表會上20分鐘以生肖、五行開頭，從天空白雲談到民防，也提到諾貝爾獎量子糾纏以及基因工程，故事一個接一個。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣選舉委員會於7日舉行地方公職人員選舉電視公辦政見發表會錄影，縣長候選人張麗善、劉建國、林佳瑜上午8時許陸續進場進行政見發表。對於張麗善與劉建國有條理的闡述政見，斗南牙醫林佳瑜的發表「跳Tone」，讓手語廖老師在大冒冷汗中完成，事後受訪尷尬笑說「盡力將其談話完整以手語表達」。

斗南牙醫師林佳瑜今日於政見發表會上，開頭即以上次參選抽到2號提及電影《哈利與莎莉》在異鄉相遇，接著說這次參選抽中3號，而3在應對五行金木水火土的哪一個「他並不曉得」但是在12生肖屬於寅字，寅在時辰代表凌晨3點到5點，此時在中醫經絡走肺經，早期老人這時間已起床早睡早起，如此帶進長照觀念。

▲斗南牙醫師林佳瑜政見發表會一結束，手語老師鬆一大口氣，拿出手帕狂擦汗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林佳瑜在入場前受訪即表示並沒有特別準備政見發表的內容，而這20分鐘以生肖、五行開頭，從天空白雲談到民防，也提到諾貝爾獎量子糾纏以及基因工程，故事一個接一個，一直到被消音仍可見其繼續發表，亂中有序的發言，讓負責翻譯的手語老師雖頂著滿頭汗仍專業地冷靜完成翻譯手語工作。

執行翻譯相關工作約25年的手語老師廖聖芬受訪表示，雖然不太懂他的意思，但是盡力理解他在說什麼，把所知的翻譯出來，其實曾遇過吟詩的、跳舞的，所以這個講故事的，其實還是可以接受；記者追問消音後林佳瑜說了什麼收尾，廖聖芬則笑說，因為太專注在手語翻譯上所以在結束後「鬆了一大口氣」後馬上忘了！

▲記者追問消音後林佳瑜說了什麼收尾，手語老師廖聖芬則笑說，因為太專注在手語翻譯上所以在結束後「鬆了一大口氣」後馬上忘了。（圖／記者蔡佩旻攝）

林佳瑜今日有2人陪同參與，其中一人為母親的前同事，她說，林佳瑜是一個很好的醫師，即便明知道自己當選的機率不大，仍堅持抱負「為雲林好」的堅持三度參選，對林佳瑜參選給予肯定與支持。





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