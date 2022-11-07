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民眾黨力拚跨越濁水溪　蔡壁如與雲林縣議員候選人林靖冠掃街

▲前立法委員蔡壁如南下雲林陪同縣議員候選人林靖冠掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如南下雲林陪同雲林縣議員候選人林靖冠掃街，帶著微笑向民眾揮手致意、互動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選雲林縣議員第一選區參選18人應選10席，其中台灣民眾黨今年首度投入基層選舉，於該區唯一提名候選人林靖冠，昨（7）日由前立委蔡壁如陪同掃街。蔡壁如強調，林靖冠一步一腳印、在路口向民眾揮手致意113天「是很有毅力的人」；期待順利當選，為台灣民眾黨跨越濁水溪立下里程碑。

台灣民眾黨提名雲林縣議員第一選區候選人林靖冠昨日與台灣民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如在黨副秘書長蔡增家、雲林縣黨部主委陳天星陪同下，以車隊在林內、莿桐、斗六地區向民眾問好、爭取支持，長達5個小時林靖冠與蔡壁如都帶著微笑向民眾揮手致意、互動。

▲前立法委員蔡壁如南下雲林陪同縣議員候選人林靖冠掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡壁如說，今年的選情冷新人要出頭不容易，深深感覺到林靖冠是一個很有毅力的人，雖然選得很辛苦，但「這也就是台灣民眾黨的精神」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

前立法委員蔡壁如表示，專程到雲林縣為台灣民眾黨提名的第一選區縣議員候選人林靖冠加油、陪同掃街，請民眾多多支持林靖冠，讓白色的新力量進入雲林縣議會，為雲林縣民帶來新的力量和新的希望。

她說，今年的選情冷，新人要出頭不容易，而林靖冠為了展現決心和態度，一步一腳印，不只在斗六、莿桐、林內的許多地方走訪多遍，而且還在路口向民眾問安打招呼，至今累積已經113天，她說，深深感覺到林靖冠是一個很有毅力的人，雖然選得很辛苦，但「這也就是台灣民眾黨的精神。」

蔡壁如說，2022年的選舉台灣民眾黨在雲林縣分別於三個選區提名三位縣議員候選人，這三席縣議員候選人都非常重要，是台灣民眾黨跨過濁水溪的一個很重要的里程碑；她來雲林陪縣議員第一選區候選人林靖冠掃街，相信以他的勤快、勤勞，台灣民眾黨跨過濁水溪的第一步很有信心。

▲前立法委員蔡壁如南下雲林陪同縣議員候選人林靖冠掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡壁如說，2022年的選舉台灣民眾黨在雲林縣分別於三個選區提名三位縣議員候選人，這三席縣議員候選人都非常重要，是台灣民眾黨跨過濁水溪的一個很重要的里程碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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