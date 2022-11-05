聽取養豬青年建言　張麗善：兼顧發展產業與保護消費者

▲雲林縣長張麗善參與雲林畜牧業者座談會，與青年豬農團體討論雲林養豬產業現階段面臨的挑戰與未來的發展願景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林畜牧豬隻在養155萬頭佔全國28.5%，平均每天市場進出最高可達3千隻。縣長張麗善參與雲林畜牧業者座談會，與青年豬農團體討論雲林養豬產業現階段面臨的挑戰與未來的發展願景，座談會邀請口湖養豬合作社經理洪建鈞、台灣青年養豬聯盟理事長張佑誠及包括麥寮等地本縣指標性豬場近50位養豬青年與會。

座談會現場青年豬農發言踴躍，來自崙背的養豬戶李彥勳，肯定張麗善上任禁止廚餘養豬的政策，有效屏除非洲豬瘟的威脅；來自二崙的養豬戶廖晃毅也提出對豬場的「生物安全」外部層級在運豬車、飼料車、化製車的進出洗消進行控管等等，現場張縣長也指示將委請縣府農業處進行研議。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠提到，目前雲林豬農聚焦議題有五大面向：包括擺脫口蹄疫疫區惡名、優化豬肉產銷制度、提升畜舍規格、農地合理使用、以及擴大畜產政策意見交流。尤其非洲豬瘟對養豬業的衝擊並非一般人能想像，豬隻一但感染就能造成單場90％的死亡，因此有效杜絕非洲豬瘟，成為在雲林保障養豬業的最先要務。

▲雲林縣長張麗善參與雲林畜牧業者座談會，與青年豬農團體討論雲林養豬產業現階段面臨的挑戰與未來的發展願景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一方面也提到成本問題，受到疫情爆發衝擊，讓豬農的生產成本已大增27％。希望縣長針對豬肉「品牌化」及「專區化」進行管理，並對青農未來將投入的20年飼養週期持續給予支持。

對此，縣長張麗善表示，對於青年豬農的意見一定盡力協助與輔導，絕不劃地自限、自我矮化，讓各方面的產業及人才都能在國際上做交流。他在未上任即針對杜絕非洲豬瘟做宣示，當時還特別製作非洲豬瘟防治手冊提供給豬場參考。



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