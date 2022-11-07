雲林幸福指數調車尾！比倒數第二嘉義縣低很多　張麗善這樣說

▲「幸福台灣-2021縣市幸福指數大調查」雲林縣最後一名，劉建國表示，雲林縣幸福指數敬陪末座，現任為政者需要深切檢討。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「幸福台灣-2021縣市幸福指數大調查」雲林最後一名，今（7）日民進黨提名縣長候選人劉建國受訪表示，雲林縣幸福指數18.14分比倒數第二的嘉義縣31.73分低許多；國民黨提名縣長候選人張麗善則表示，主觀方面雲林條件與其他縣市基礎點不同，我們都要努力，但以住警器裝設率為例，客觀數據我傾全力做到。

民進黨提名雲林縣長候選人劉建國表示，雲林縣幸福指數敬陪末座，現任為政者需要深切檢討，甚至應向雲林縣民道歉為何在其執政之下會拿下如此糟糕的成績，沒有任何藉口、也不能歸咎到前朝，現在是在講未來，可是張麗善在執政時期確實發生這樣的事情，再講其他過去的事非常不負責任。

劉建國指出，雲林縣整體環境面臨人口流失、青少年失業率高、許多人離鄉背井這是確切的問題，為政者應面對、講清楚，況且在四年前所提的政見跳票，包含台西產業園區和麥寮工商綜合港、水產加值園區等級AI無人機的訓練中心都沒看到，怎麼還好意思說要擘劃2030年，所以造就雲林連續三年青少年失業率最高。

劉建國說，要盡快使雲林縣的體質改善，人口不在流失，短時間內急便無法做到止跌回升，但最起碼要達到止跌，甚至在去年遷出2萬多人口，希望雲林縣要有競爭力，人口絕對不能再流失。雲林縣不管是競爭力、環境力、經濟力全國倒數，是事實、現狀令我相當擔憂，我願意承擔起為雲林縣改變的責任，我希望更多選民對我認同。

▲國民黨提候選人張麗善受訪表示，幸福指數各縣市地理與生活環境先天條件都不同，自上任雖積極改變主觀條件，但是非常難；客觀的條件我盡力改變並傾全力做到。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨提候選人張麗善受訪表示，幸福指數各縣市地理與生活環境先天條件都不同，不是只有我任期幸福指數差，雲林一直以來都都是敬陪末座，自上任雖積極改變主觀條件，但是非常難；客觀的條件我盡力改變，就像住警器在上任前裝設率最後一名，但上任後積極尋得各方資源成為全國裝設率第一，這些數據我可以的就傾全力做到。

張麗善強調，在主觀且無法短期改變的部分，需要是長期與必需針對雲林場域整體做改變的「我們都要努力」，但是縱觀與其他縣市來比較，基礎點就是不同，但我盡心來做；譬如，雲林有49.7%的農民，他沒有穩定的收入，他幸不幸福？有可能明天才要採收卻遇上颳颱風血本無歸，我們不能免強他說是幸福的。

針對六大產業園區與三大都市計劃設立，最重要的工商綜合港必須要再2027年限期完成，工商綜合港的成立連動帶著臺西產業園區及麥寮都市產業計畫能夠在南北串連我們大北港科技產業園區透過再往東西向延伸不只是可以帶動斗六擴大工業區甚至所有產業園區的串連可以全面將雲林縣經濟產業發展再次提升。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►聽取養豬青年建言 張麗善：兼顧發展產業與保護消費者

►李明哲競總成立 韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

►民眾黨力拚跨越濁水溪 蔡壁如與雲林縣議員候選人林靖冠掃街

►候選人捐社區食堂3千元加菜金 一個動作涉犯行賄罪！20萬交保