　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

候選人捐社區食堂3千元加菜金　一個動作涉犯行賄罪！20萬交保

▲斗六市民代表候選人捐贈社區發展協會長青食堂3千元，涉犯行賄罪遭裁20萬具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市民代表候選人捐贈社區發展協會長青食堂3千元，涉犯行賄罪遭裁20萬具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市民代表候選人以現金捐贈某社區發展協會涉嫌行賄案，雲林地檢署檢察官林柏宇指揮警調偵辦，4日傳訊市民代表候選人李男及相關證人到案說明，檢方經訊問後認為李姓候選人涉嫌對團體假借捐助名義行賄罪嫌重大，諭令新臺幣20萬元具保候傳。

雲林地檢署調查，被告斗六市民代表候選人李男（61歲）於8月29日完成登記參選，即於9月1日刻意穿著競選背心前往選舉區內某社區發展協會長青食堂捐贈現金3000元予該發展協會，並「要求該協會成員在通訊軟體群組內為其宣傳捐助款項，並尋求支持等訊息」，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

雲林地檢署說明，經專案小組多日於通訊軟體社群、地方社群蒐集情資後，於11月4日傳訊李姓候選人及相關證人到案說明，並查扣現金3000元。經檢察官訊問後，認李男涉犯選舉行賄罪嫌重大，惟無羈押必要，諭令20萬元具保候傳。

地檢署呼籲，假借捐助名義謀求對自身選情支持涉犯賄選重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲斗六市民代表候選人捐贈社區發展協會長青食堂3千元，涉犯行賄罪遭裁20萬具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市民代表候選人捐贈社區發展協會長青食堂3千元，涉犯行賄罪遭裁20萬具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►路口碰撞！momo貨車側翻倒　司機撞暈一度受困...2人受傷

►斗南大潤發深夜火警　火勢迅速獲撲滅...展場衣服「都濕了」

►雲林褒忠鄉傳賄選！空白發票A公款買票　1課長1村長遭收押

►雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

►旗幟被農民拔去田裡趕鳥　女議員候選人大方回應：也算選民服務

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
「防疫鬆綁」明上路！　4大新制一次看
快訊／今增47死、本土+24309！　20多歲女打3劑疫苗染
為40元怒吼唐寶寶　他認出「老闆態度超差」：食物還臭酸
鹿晗爆娶關曉彤！　「早已領證結婚」
快訊／《LOL》世界冠軍出爐！　Faker四冠傳奇夢碎
男赴中壢求職慘死！　「頭部不見」剩軀幹
尷尬！王金平站台「冒一句話」　藍議員臉色大變
台中男「機車空中解體」噴飛慘死　目擊者連喊11聲：完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

候選人捐社區食堂3千元加菜金　一個動作涉犯行賄罪！20萬交保

恆春警力阻求職者遭詐騙被囚受困　清查轄內大樓+防詐宣導

快訊／竹圍漁港彩虹橋「驚傳有人墜橋」！　警消到場搜救中

男赴中壢求職遭囚虐…墜11樓慘死　棄屍日月潭「頭部不見」剩軀幹

小琉球城隍廟放鞭炮　女遊客遭炸傷！送醫治療已和解

快訊／獨自搭電梯上頂樓　台中女從12樓墜落！送醫搶救不治

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

驚險！引水梯爬一半斷裂　基隆港引水人秒墜海獲救

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

候選人捐社區食堂3千元加菜金　一個動作涉犯行賄罪！20萬交保

恆春警力阻求職者遭詐騙被囚受困　清查轄內大樓+防詐宣導

快訊／竹圍漁港彩虹橋「驚傳有人墜橋」！　警消到場搜救中

男赴中壢求職遭囚虐…墜11樓慘死　棄屍日月潭「頭部不見」剩軀幹

小琉球城隍廟放鞭炮　女遊客遭炸傷！送醫治療已和解

快訊／獨自搭電梯上頂樓　台中女從12樓墜落！送醫搶救不治

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

驚險！引水梯爬一半斷裂　基隆港引水人秒墜海獲救

快訊／今增47死、本土+24309！20多歲女打3劑疫苗染疫亡

酸高虹安？曹興誠：說「我學歷很棒不會抄襲」沒邏輯

新北4區罕見預售比新成屋便宜　汐止每坪價差竟高達6.3萬

住餐廳隔壁有啥缺點？　內行指「除了變胖」4問題要擔心

25歲正妹詭死！酒吧上計程車失蹤「隔天陳屍公路旁」　騎士嚇壞

iPhone第四季出貨量恐下修300萬支　市場關注鴻海法說會

陳時中當「母雞」前進竹苗輔選　盼選民當自己靈魂的主人

候選人捐社區食堂3千元加菜金　一個動作涉犯行賄罪！20萬交保

17歲嫩妹後腰長出「一片濃炸黑森林」竟罹恐怖罕病！1徵兆快就醫

屏東市長候選人周佳琪號召簽廉能政府公約　國民黨籍候選人響應

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

社會熱門新聞

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

新店女陳屍家中全身是蛆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

批廖老大害賠百萬　最難喝加盟主：看走眼

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

輪椅推母屍丟公園　驚悚畫面曝　

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

即／台中騎士遭賓士攔腰撞　當場死亡

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

更多熱門

相關新聞

雲林首座寵物公園啟用！讓汪星人盡情奔跑

雲林首座寵物公園啟用！讓汪星人盡情奔跑

雲林縣政府為落實動物福利並提供毛孩們有更多獨立休憩空間，尋求各公所現有公園或綠地合作規劃建置「寵物公園」可行性評估，今（5）日首座寵物「汪星人運動公園」於正式啟用揭牌，縣長張麗善、鎮長丁學忠及林嘉弘主席邀請民眾多利用，帶毛孩們體驗專屬運動空間享受奔跑。

聽取養豬青年建言！張麗善：兼顧發展與消保

聽取養豬青年建言！張麗善：兼顧發展與消保

農遊券4.0農漁生鮮搶購！首日送出1.2萬份

農遊券4.0農漁生鮮搶購！首日送出1.2萬份

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

路口碰撞！貨車側翻倒2人受傷

路口碰撞！貨車側翻倒2人受傷

關鍵字：

長青食堂雲林斗六市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

高中生像前夫…一查是死了17年兒

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

新店女陳屍家中全身是蛆

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面