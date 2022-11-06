陳怡珍競總成立　水牛伯游錫堃呼籲保住她這一席

▲台南市北區、中西區市議員陳怡珍競選總部成立大會現場熱鬧滾滾、座無虛席，立法院院長游錫堃、立委陳亭妃、市長黃偉哲、議長郭信良等人都到場替陳怡珍站台支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市北區、中西區市議員陳怡珍競選總部成立大會，6日上午在北區中華北路與育德二路交叉口舉辦，現場熱鬧滾滾、座無虛席，立法院院長游錫堃、立委陳亭妃、市長黃偉哲、議長郭信良等人都到場替陳怡珍站台支持。

台南市議員陳秋萍、市議員林阳乙、市議員趙昆原、市議員周奕齊、市議員吳禹寰、市議員李偉智、市議員曾信凱、市議員李啟維、市議員林志聰、市議員參選人林冠維、市議員參選人林緯，知名電台主持人志明、民進黨台南市黨部主委潘薪傳、國寶級畫師顏振發也出席力挺陳怡珍。

現場還有饒舌歌手大支、三立名主持人許志豪及台語歌后張秀卿帶來精彩的演出，更邀請到名嘴張銘祐與嘉義縣農會總幹事黃貞瑜雙雙蒞臨現場主持，可見陳怡珍的高人氣與好人緣。

與會的民眾們除了高喊「3號陳怡珍凍蒜！」，也提著選舉小物「挺18！GO！GO！GO！」環保袋作為紀念，宣傳18歲公民權理念之餘，也倡導環保帶著走概念，減少一次性浪費的垃圾。

游錫堃院長親自陪同子弟兵陳怡珍大進場，並為她披上彩帶，象徵任重道遠的責任與使命。拜託大家一定要保住這一席堅持國家理念的陳怡珍、專業法學碩士的陳怡珍、連續四度議會評鑑優質議員陳怡珍。現場郭信良議長也和黃偉哲市長合體，舉手高喊「黃偉哲當選！」，府會團結再創未來。

陳亭妃指出，選戰開始以來，一直擔心陳怡珍呼聲高，可能會因爲過度分票，而導致陳怡珍成為哭泣的那一個遺憾，這樣對一位認真用心努力的年輕人來說非常不公平。陳亭妃也高喊，年底選票票票入匭，陳怡珍一票、黃偉哲一票、18歲公民權同意一票，捍衛守護台灣的關鍵力量。

陳怡珍表示，非常感謝鄉親12年來的支持與陪伴，自己擔任市議員以來，持續認真監督市政，並且積極服務基層，努力爭取地方建設，絲毫沒有懈怠。今日手指上纏著繃帶，就是因為在匆忙的行程中不慎遭車門夾傷所致，但當時也只能用衛生紙稍稍止血，盡速完成後續的行程與會勘工作，才能前往就醫。今天競選總部成立大會前來相挺的前輩與嘉賓，都是在政治路上一路看著自己成長、同時鞭策自己的重要人士，十分感謝他們的推薦與見證。11月26日，希望大家用手中關鍵的一票繼續給陳怡珍機會，讓優質議員繼續陪伴市民建構美好家園。未來仍舊會發揮一步一腳印、苦幹實幹的精神，秉持不忘初衷、始終如一的初心，帶給民眾最優質的服務與問政品質。