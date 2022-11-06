歷任屏東縣長力挺　屏東市長候選人李清聖氣勢旺

▲李清聖成立競選總部，行政院長蘇貞昌到場力挺 。（圖／李清聖服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東市長候選人李清聖今(6)日天成立競選總部，歷屆屏東縣長，行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全、前農委會主委曹啟鴻、現任縣長潘孟安等歷任屏東縣長與縣長候選人周春米站台助選，吸引約3500人參加，營造綠營大團結氣勢，期能創造綠營首次在屏東市長勝選的輝煌紀錄。

大會由名嘴余莓莓主持，李清聖母親授阿母期待「做一個好市長」中堂，前國策顧問楊四海遺孀授戰旗。

蘇貞昌炮口全開表示，屏東縣當年三代同堂，被譏笑為黑道故鄉，現在屏東市連續二屆市長貪污停職，千萬不能再被騙第三次。他呼籲鄉親支持又清又聖的人當市長，不要支持又貪又污的人，讓「中央地方一條線，建設看得見；中央地方一條心，建設更用心。」

縣長潘孟安呼籲屏東市鄉親縣長支持周春米，市長支持李清聖，不要受謠言分化，自亂陣腳。

李清聖感謝歷屆屏東縣長支持，屏東市民不希望再有市長貪污，也無法接受父女同時參選「整碗捧」，讓他對勝選充滿高度信心，只要鄉親在最後關頭幫忙拉票，並加強反賄選，一定可勝選，創造屏東光榮歷史。

縣長候選人周春米呼籲鄉親11月26日寫歷史、創紀錄，選出第一個屏東縣女縣長，第一個民進黨屏東市長，讓縣市同步，屏東向前。