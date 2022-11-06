陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

▲陳慈慧今年尋求議員連任，請來管碧玲、吳思瑤、吳沛憶等站台。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員陳慈慧6日下午舉行北投區後援會成立大會，邀來立委吳思瑤、與議員吳沛憶站台。陳慈慧提到，「女力連線」長期在國會和議會關注教育文化跟地方建設、關懷弱勢，用溫柔、專業、堅毅的態度服務。

陳慈慧說，從爸爸陳碧峰時代開始，團隊就是戮力基層服務；她舉例，北投市場自治會長吳萬強來請託，去年疫情嚴重時攤商沒有得打疫苗，市場的人員是第一線，是需要優先接種疫苗的對象，但幾百個攤商都沒辦法接種，她和服務團隊一攤一攤去問位後造冊800多人，感謝團隊真的冒著染疫風險做服務。

吳萬強致詞時也說，去年疫情期間市場攤商因為沒有造冊，沒辦法打疫苗，「我打給陳慈慧，她30分鐘就從社子島趕到辦公室，她沒有拖時間」，團隊協助大家花了3天造冊，順利讓攤商有疫苗接種，大讚陳的服務用心，一定要投給她。

陳慈慧表示，服務不分大小，2年前團隊推動貴子坑溪的整治，花時間開協調會整合，最後整治完畢，未來能夠減少土石流發生，希望可以保護當地居民的身家財產跟安全。之後也持續和里長會勘橋面、路面的更新，讓救災更方便。

陳慈慧說，這些建設都是她應該做的，跑地方行程的時候常常獲得基層的感謝，讓她很感動，「這是票投給我，我應該做的服務」。她喊話，選舉剩下最後19天，這次選舉選情冷，民進黨新人多，讓她很焦慮，呼籲台下支持者一定要把票投給她。