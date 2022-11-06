衝刺用全力！創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

▲創造嶄新政治路徑，時力陳薇仲路跑20公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人陳薇仲今（6日）舉辦「衝刺用全力，基隆有時力：基隆時力2號戰隊選前路跑」活動，與安樂區市議員候選人江欣怡、七堵區市議員候選人陳愷閎和跑步機車隊，在時代力量黨主席陳椒華和秘書長白卿芬的打氣下，一起從阿根納造船廠起跑，途經基隆港區、安樂區至外木山海岸，總長共約20公里。

時代力量主席陳椒華表示，感謝每一位來參與的朋友，這次路跑延續陳薇仲四年前的路跑精神，除了候選人們的年輕活力外，陳薇仲、江欣怡、陳愷閎，一起邁步為公平正義而跑，為居住正義而跑、為勞動權益而跑、為基隆而跑，跑向健康永續。

陳薇仲表示，四年前參選議員時，作為沒有政治背景、也沒有大量資金的政治素人，面對選前各候選人投入大量資源掛看板、宣傳車掃街，她和時代力量的夥伴與支持的長輩則選擇用雙腳、跑遍整個安樂區，展現新政治的堅持與韌性。

陳薇仲說，靠著理念與價值，爭取到市民的信任，除了感謝，更感到任重道遠，對她來說，擔任議員四年來，她也仍然持續當時的馬拉松，不跟隨地方政治人情利益的「潛規則」，為了不愧對市民的託付，她堅持不懈、履行議員職權，以監督督促市政府前進。

陳薇仲談到，這次「衝刺用全力、基隆有時力」馬拉松將橫跨基隆東西岸海岸，除了是一場用雙腳的造勢，更連結基隆港與海洋，是他帶著四年來在議會不斷構築對基隆市政的美好藍圖，再一次與相信基隆可能性的朋友們，扛著理念、全力衝刺，用勇氣與毅力共同突破傳統政治文化。

陳薇仲表示，基隆的政治文化要改變，必須從選舉文化開始。面對謝國樑、蔡適應投入大量廣告與媒體資源互噴政治口水，在陸戰上砸錢動員，卻不斷回避市政討論，讓這場選戰最終再次走回舊政治老路，她要用全新的選戰模式，用堅定的步伐與活力，讓基隆奪回想像力。

陳薇仲說，這不是屬於時代力量、或屬於她個人的一場馬拉松，更是這四年來、這場數個月的選戰中，與相信基隆可以更好的許多市民、夥伴們勇敢地在各項重要市政議題連結，創造的一條嶄新的政治路徑。她相信，市民能夠支持更好的選擇，共同前進更好的未來。

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