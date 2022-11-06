許淑華體育後援會今成立　提三大主軸體育政見

▲南投體育界首次為縣長候選人許淑華成立後援會。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人許淑華「體育後援會」今天成立，也是南投縣體育會首度為縣長候選人成立後援會，肯定許淑華對體育界長期以來的支持；許淑華則提出「啟動南投體育布局」、「推動南投體育發展」、「帶動南投特色運動」等3大主軸的體育政見，承諾為南投體育人創造更好的環境與未來。

許淑華曾擔任中華民國縣市體育聯合總會的副會長，現在是南投縣跆拳道委員會的主任委員；今天的成立大會來賓包括中華民國體育總會總會長鄭錦洲、南投縣體育會榮譽理事長潘一全、理事長羅俞欣，還有13鄉鎮市體育後援會會長、46單項運動委員會主委都到場力挺。

鄭錦洲說，自己與許淑華結緣已久，因她長期關心體育，因此體育界特別成立後援會予以支持，相信她未來若擔任縣長，也會持續給予南投體育運動更多的資源與發展空間。

許淑華致詞表示，南投縣各項體育代表隊近幾年來在全國運動會屢創佳績，豐碩成果有目共睹；11月5至8日為期4天的第70屆全縣運動會正進行相關賽事，共有1萬2千867人參與，代表南投運動風氣興盛，她也感謝在場南投體育界人士的努力投入。

許淑華也提出體育發展政策：首先「啟動南投體育布局」，再造體育運動組織之發展與功能發揮，並設立體育運動發展基金會，將體育運動產業企業化；同時「推動南投體育發展」，積極爭取申辦全國運動會或舉辦國際體育賽事，推廣全縣體育發展，並設立全民體育運動中心，讓南投民眾擁有優質的運動場所；最後則是「帶動南投特色運動」，將現有菁英運動計畫繼續拓展，善用南投特有的水域及森林，推動「水域運動橡皮壩計畫」，及「森活高地極限運動計畫」。